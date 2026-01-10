مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

0 2
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

3 2
21:00

كوت ديفوار

كأس رابطة الأندية

فاركو

1 4
16:00

الأهلي

كأس رابطة الأندية

كهرباء الإسماعيلية

1 1
19:00

المصري

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي

10 1
17:00

اكسيتير سيتى

كأس الاتحاد الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

1 2
19:45

أستون فيلا

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشارلتون

0 2
22:00

تشيلسي

جميع المباريات

"لدعم زميله".. احتفال خاص من محمد صلاح بتأهل منتخب مصر لنصف نهائي أمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

11:37 م 10/01/2026
  عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح (1) (1)
  • عرض 10 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (8) (1)
  • عرض 10 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (2) (1)
  • عرض 10 صورة
    لقطات من مباراة مصر (15) (1)
  • عرض 10 صورة
    لقطات من مباراة مصر (16) (1)
  • عرض 10 صورة
    لقطات من مباراة مصر (21) (1)
  • عرض 10 صورة
    لقطات من مباراة مصر (4) (1)
  • عرض 10 صورة
    لقطات من مباراة مصر (6) (1)
  • عرض 10 صورة
    لقطات من مباراة مصر (5) (1)

حرص قائد منتخب مصر على دعم محمد حمدي الظهير الأيسر للفراعنة، الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال المباراة الماضية أمام بنين.

وعقب نهاية مباراة منتخب مصر أمام كوت ديفوار، والتي انتهت لصالح الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حرص صلاح على الاحتفال بتأهل الفراعنة للنهائي وهو يحمل قميص محمد حمدي في يده.

وكان محمد حمدي، تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته في المباراة الماضية أمام بنين في ربع النهائي، التي انتهت لصالح الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويلتقي المنتخب الوطني في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، مع منتخب السنغال يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويطمح المنتخب الوطني، إلى استعادة لقبه القاري الغائب منذ 15 عاما، حيث كان آخر لقب توج به الفراعنة في أمم أفريقيا، كانت نسخة البطولة عام 2010.

أقرأ أيضًا:

مرموش يعيد رقما غائبا من 55 عاماً في تاريخ منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية

موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصر وكوت ديفوار محمد صلاح كأس الأمم الأفريقية فوز مصر على كوت ديفوار

