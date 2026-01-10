موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثية

حرص قائد منتخب مصر على دعم محمد حمدي الظهير الأيسر للفراعنة، الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال المباراة الماضية أمام بنين.

وعقب نهاية مباراة منتخب مصر أمام كوت ديفوار، والتي انتهت لصالح الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حرص صلاح على الاحتفال بتأهل الفراعنة للنهائي وهو يحمل قميص محمد حمدي في يده.

وكان محمد حمدي، تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته في المباراة الماضية أمام بنين في ربع النهائي، التي انتهت لصالح الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويلتقي المنتخب الوطني في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، مع منتخب السنغال يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويطمح المنتخب الوطني، إلى استعادة لقبه القاري الغائب منذ 15 عاما، حيث كان آخر لقب توج به الفراعنة في أمم أفريقيا، كانت نسخة البطولة عام 2010.

