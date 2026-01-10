مباريات الأمس
أول تعليق من نجيب ساويرس على فوز منتخب مصر ضد كوت ديفوار

كتب- نهى خورشيد:

11:14 م 10/01/2026
عبر رجل الأعمال نجيب ساويرس عن فرحته بفوز منتخب مصر على منتخب كوت ديفوار، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دور الـ 8 ببطولة كأس أمم أفريقيا.

وفاز منتخب مصر على كوت ديفوار بنتيجة 3-2، وسجل الثلاثية؛ محمد صلاح وعمر مرموش ورامي ربيعة.

وكتب ساويرس على حسابه الخاص بموقع التغريدات "إكس": الحمد لله".

موعد مباراة منتخب مصر والسنغال

ويلاقي منتخب مصر منتخب السنغال في مباراة نصف النهائي المقبلة التي ستقام يوم الأربعاء الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

نجيب ساويرس منتخب مصر وكوت ديفوار موعد مباراة مصر والسنغال مصر ضد السنغال منتخب مصر الآن

لحظة بلحظة.. مصر ضد كوت ديفوار