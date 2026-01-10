أول تعليق من نجيب ساويرس على فوز منتخب مصر ضد كوت ديفوار

فيديو أهداف الشوط الأول من مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار

موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثية

عبر رجل الأعمال نجيب ساويرس عن فرحته بفوز منتخب مصر على منتخب كوت ديفوار، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دور الـ 8 ببطولة كأس أمم أفريقيا.

وفاز منتخب مصر على كوت ديفوار بنتيجة 3-2، وسجل الثلاثية؛ محمد صلاح وعمر مرموش ورامي ربيعة.

وكتب ساويرس على حسابه الخاص بموقع التغريدات "إكس": الحمد لله".

موعد مباراة منتخب مصر والسنغال

ويلاقي منتخب مصر منتخب السنغال في مباراة نصف النهائي المقبلة التي ستقام يوم الأربعاء الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.