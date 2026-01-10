أول تعليق من نجيب ساويرس على فوز منتخب مصر ضد كوت ديفوار
كتب- نهى خورشيد:
عبر رجل الأعمال نجيب ساويرس عن فرحته بفوز منتخب مصر على منتخب كوت ديفوار، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دور الـ 8 ببطولة كأس أمم أفريقيا.
وفاز منتخب مصر على كوت ديفوار بنتيجة 3-2، وسجل الثلاثية؛ محمد صلاح وعمر مرموش ورامي ربيعة.
وكتب ساويرس على حسابه الخاص بموقع التغريدات "إكس": الحمد لله".
موعد مباراة منتخب مصر والسنغال
ويلاقي منتخب مصر منتخب السنغال في مباراة نصف النهائي المقبلة التي ستقام يوم الأربعاء الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.