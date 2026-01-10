إعلان

الإسكان: تخصيص المرحلة الثانية من 400 ألف وحدة سكنية إلكترونيًا غدًا

كتب : حسن مرسي

11:57 م 10/01/2026

المهندس عمرو خطاب

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن غدًا الأحد سيشهد بدء تخصيص الوحدات السكنية للمرحلة الثانية من الطرح المجمع لـ400 ألف وحدة، مشيرًا إلى أن هذا الطرح الضخم يأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في توفير السكن المناسب للمواطنين.

وقال خطاب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إكسترا ستوديو" على قناة "إكسترا نيوز"، إن المرحلة الأولى شملت طرح نحو 79 ألف وحدة.

وأضاف أن المرحلة الثانية تستكمل المسيرة لتلبية احتياجات المواطنين، مؤكدًا أن المنظومة أصبحت إلكترونية بالكامل لضمان الشفافية والعدالة في التخصيص.

تابع متحدث الإسكان أن الوزارة وفرت دعمًا فنيًا متواصلًا على مدار الساعة من خلال الخط الساخن 17620 لاستقبال الاستفسارات وحل أي مشكلات تقنية قد تواجه الحاجزين، مشيرًا إلى وجود فيديو توضيحي على منصة مصر العقارية يشرح خطوات الحجز بالتفصيل لتفادي الأخطاء.

وأكد خطاب أن التخصيص متاح للمواطنين الذين سبق لهم إبداء الرغبة وسداد جدية الحجز، مشددًا على ثقته في نجاح العملية الإلكترونية في تقديم فرص عادلة وسريعة للجميع.

المهندس عمرو خطاب وزارة الإسكان الرئيس عبد الفتاح السيسي

