إعلان

ماسك يتهم الحكومة البريطانية بـ"الفاشية" بعد تهديدات بحجب منصة إكس

كتب : مصراوي

12:01 ص 11/01/2026

إيلون ماسك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واشنطن - (د ب أ)

اتهم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الحكومة البريطانية بأنها "فاشية" بعدما صعدت تهديداتها بحجب منصة إكس، بسبب صور ذات طابع جنسي لنساء وأطفال يقال إنها أُنتجت بواسطة أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة به "جروك".

وجاءت تصريحات ماسك ردا على رسم بياني زعم أن المملكة المتحدة تسجل أعلى عدد من الاعتقالات في العالم بسبب تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتب: "لماذا الحكومة البريطانية فاشية إلى هذا الحد؟"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وفي منشورات منفصلة قبل ذلك بساعات، قال ماسك إن بريطانيا تسعى إلى "قمع حرية التعبير"، ووصف البلاد بأنها "جزيرة سجن".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الذكاء الاصطناعي إيلون ماسك الحكومة البريطانية المملكة المتحدة بريطانيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

فساتين لامعة ومُلفتة.. 5 نجمات يخطفن الأضواء في أول أيام 2026
الموضة

فساتين لامعة ومُلفتة.. 5 نجمات يخطفن الأضواء في أول أيام 2026
ملخص وأهداف مباراة مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا 2025
رياضة عربية وعالمية

ملخص وأهداف مباراة مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا 2025
موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثية
رياضة عربية وعالمية

موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثية

رئيس اتحاد الدواجن: لا مبالغة في الأسعار.. كيلو الجبنة يساوي 3 فرخات
أخبار مصر

رئيس اتحاد الدواجن: لا مبالغة في الأسعار.. كيلو الجبنة يساوي 3 فرخات
"لدعم زميله".. احتفال خاص من محمد صلاح بتأهل منتخب مصر لنصف نهائي أمم أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

"لدعم زميله".. احتفال خاص من محمد صلاح بتأهل منتخب مصر لنصف نهائي أمم أفريقيا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر من منخفض جوي قوي.. أمطار وبرودة شديدة تصل حد الصقيع
موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثية
صعود وتراجع.. كيف تغيرت معدلات الإقبال على انتخابات البرلمان من 2010 إلى 2026؟