أول تعليق من نجيب ساويرس على فوز منتخب مصر ضد كوت ديفوار

احتفل أحمد فتوح نجم منتخب مصر بتأهل الفراعنة إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، من خلال مكالمة فيديو تجمعه مع مطرب المهرجانات عنبة.

ونشر فتوح عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له من داخل حافلة المنتخب، خلال مكالمة فيديو تجمع بينه وبين عنبة مطرب المهرجانات.

وحقق منتخب مصر فوزا هاما أمس، على حساب نظيره منتخب كوت ديفوار بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس في ربع نهائي أمم أفريقيا.

ويلتقي المنتخب الوطني، في نصف نهائي أمم أفريقيا 2025 مع المنتخب السنغالي، في المباراة المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري.