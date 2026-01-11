مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

0 2
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

3 2
21:00

كوت ديفوار

كأس رابطة الأندية

فاركو

1 4
16:00

الأهلي

كأس رابطة الأندية

كهرباء الإسماعيلية

1 1
19:00

المصري

الدوري الإسباني

فالنسيا

1 1
22:00

إلتشي

جميع المباريات

احتفال خاص بين أحمد فتوح وعنبة بعد فوز منتخب مصر على كوت ديفوار (صور)

كتب- يوسف محمد:

12:03 ص 11/01/2026
احتفل أحمد فتوح نجم منتخب مصر بتأهل الفراعنة إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، من خلال مكالمة فيديو تجمعه مع مطرب المهرجانات عنبة.

ونشر فتوح عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له من داخل حافلة المنتخب، خلال مكالمة فيديو تجمع بينه وبين عنبة مطرب المهرجانات.

وحقق منتخب مصر فوزا هاما أمس، على حساب نظيره منتخب كوت ديفوار بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس في ربع نهائي أمم أفريقيا.

ويلتقي المنتخب الوطني، في نصف نهائي أمم أفريقيا 2025 مع المنتخب السنغالي، في المباراة المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري.

أحمد فتوح عنبة منتخب مصر وكوت ديفوار فتوح منتخب مصر الآن كأس الأمم الأفريقية كأس أمم أفريقيا

