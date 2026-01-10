حرصت الجماهير المصرية المتواجدة في مدرجات ملعب "أدرار"، على توجيه رسالة خاصة إلى لاعبي منتخب مصر، خلال مباراة كوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا.

ويلاقي المنتخب الوطني حاليا نظيره منتخب كوت ديفوار، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب.

ورفعت الجماهير المتواجدة في المدرجات لافتة تحمل رسالة خاصة عن تاريخ الفراعنة في أمم أفريقيا، جاءت كالتالي: "هنفضل أبطالها ومش هنبطلها، أفريقيا يا وحوش الـ 100 مليون وراكم".

وانتهى الشوط الأول من مباراة مصر وكوت ديفوار، بتقدم المنتخب الوطني بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، عن طريق كل من، عمر مرموش ورامي ربيعة، فيما أحرز هدف كوت ديفوار أحمد فتوح بالخطأ في مرماه.

ويلاقي الفائز من مباراة منتخب مصر أمام كوت ديفوار، في نصف نهائي أمم أفريقيا، منتخب السنغال الذي حقق الفوز أمس على حساب مالي بهدف دون مقابل.

