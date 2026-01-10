مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

0 2
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

2 1
21:00

كوت ديفوار

كأس رابطة الأندية

فاركو

1 4
16:00

الأهلي

كأس رابطة الأندية

كهرباء الإسماعيلية

1 1
19:00

المصري

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي

10 1
17:00

اكسيتير سيتى

كأس الاتحاد الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

1 2
19:45

أستون فيلا

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشارلتون

0 0
22:00

تشيلسي

"أبطالها".. رسالة خاصة من الجماهير للاعبي منتخب مصر خلال مباراة كوت ديفوار

كتب - يوسف محمد:

10:23 م 10/01/2026
حرصت الجماهير المصرية المتواجدة في مدرجات ملعب "أدرار"، على توجيه رسالة خاصة إلى لاعبي منتخب مصر، خلال مباراة كوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا.

ويلاقي المنتخب الوطني حاليا نظيره منتخب كوت ديفوار، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب.

ورفعت الجماهير المتواجدة في المدرجات لافتة تحمل رسالة خاصة عن تاريخ الفراعنة في أمم أفريقيا، جاءت كالتالي: "هنفضل أبطالها ومش هنبطلها، أفريقيا يا وحوش الـ 100 مليون وراكم".

وانتهى الشوط الأول من مباراة مصر وكوت ديفوار، بتقدم المنتخب الوطني بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، عن طريق كل من، عمر مرموش ورامي ربيعة، فيما أحرز هدف كوت ديفوار أحمد فتوح بالخطأ في مرماه.

ويلاقي الفائز من مباراة منتخب مصر أمام كوت ديفوار، في نصف نهائي أمم أفريقيا، منتخب السنغال الذي حقق الفوز أمس على حساب مالي بهدف دون مقابل.

"ملك اللعبة".. رسالة خاصة من الجماهير لمحمد صلاح في مباراة كوت ديفوار

حسام حسن: هدفنا التتويج بأمم أفريقيا.. ونثق في قدراتنا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مصر وكوت ديفوار ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

