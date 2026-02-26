شهد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الخميس، مراسم توقيع اتفاقية الشراكة بين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وشركة Reed Exhibitions الشركة المنظمة لبورصة لندن الدولية للسياحة (WTM London)، لتكون مصر شريكًا رئيسيًا للبورصة لعام 2026.

وقع اتفاقية الشراكة، الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وChris Carter-Chapman كريس كارتر- تشابمان مدير الفعالية ببورصة لندن الدولية للسياحة.

جاء ذلك خلال زيارة وزير السياحة والآثار، للعاصمة البريطانية لندن لافتتاح معرض الآثار "رمسيس وذهب الفراعنة" في محطته السابعة والذي تستمر مدة إقامته حتى 30 أغسطس القادم، وأُقيمت مراسم التوقيع الرسمية في محطة باترسي باور ستيشن بلندن.

وأشار "فتحي" إلى أن هذه الشراكة تعكس الرؤية الاستراتيجية لمصر في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المقاصد السياحية على مستوى العالم، لافتًا إلى أنه من خلال هذه الشراكة، سيتم العمل على الترويج لرؤية واستراتيجية الوزارة التي تأتي تحت شعار "مصر.. تنوع لا يُضاهى"، والتي تُبرز الثراء الاستثنائي والتنوع الفريد للتجارب السياحية التي تقدمها مصر لزائريها.

وأكد وزير السياحة: في ضوء النمو الملحوظ الذي تحقق خلال عام 2025 في معدلات الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحي المصري من الأسواق السياحية المختلفة، نؤكد على التزامنا الكامل بتوسيع حضورنا الدولي وتعزيز شراكاتنا في الأسواق الرئيسية المستهدفة.

وشدد شريف فتحي، على أهمية توقيع هذه الشراكة بالتزامن مع افتتاح معرض الآثار "رمسيس وذهب الفراعنة" في مدينة لندن؛ وهو ما يعكس أهمية الحضور الدولي وبناء الشراكات الاستراتيجية في دعم وتعزيز مكانة مصر السياحية على الساحة العالمية.

وأوضح الدكتور أحمد يوسف، أن بورصة WTM لندن لعبت دورًا محوريًا في دعم مكانة مصر كإحدى أبرز الوجهات السياحية المتنوعة والثرية عالميًا، متابعًا: تسعى الهيئة إلى الاستفادة الكاملة من صفتنا كشريك رئيسي؛ للترويج لأكثر وجهة سياحية متنوعة في العالم أمام شريحة أوسع من الأسواق المصدرة للسياحة وأنماط المسافرين المختلفة.

وأعرب كريس كارتر - تشابمان، عن سعادته لانضمام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي كشريك رئيسي في هذه المرحلة المبكرة من دورة التخطيط، لافتًا إلى التطلع للعمل سويًا خلال الأشهر المقبلة لدعم تحقيق أهدافها ودفعها لاستقبال مصر 30 مليون سائح بحلول عام 2031.

وتتضمن الشراكة حزمة دعائية شاملة خلال WTM London 2026 من أهمها؛ التواجد الرقمي المكثف من خلال تنفيذ حملات ترويجية خارجية وعلى الصفحة الرئيسية للبورصة، وإدراج الشعار الخاص بمصر حصريًا على منصة الاجتماعات والتطبيق الرسمي للبورصة، بالإضافة إلى الهوية البصرية على أهم المواقع بالبورصة، والشاشات الرقمية بمدخل Prince Regent، واللافتات الخارجية العملاقة، ومواقف الحافلات وسيارات الأجرة.

وسيكون للمقصد السياحي المصري الأولوية في دليل البورصة الإلكتروني، وحملات ترويجية مستهدفة قبل وأثناء الحدث.

اقرأ أيضًا:

السياحة تكشف تفاصيل زيارة الممثل العالمي ويل سميث أهرامات الجيزة

السياحة تعلن آلية جديدة ولأول مرة للحد من مشكلات الزحام داخل خيام الحج