النني يقود الجزيرة لفوز ساحق بخماسية على الشارقة في الدوري الإماراتي

كتب : نهي خورشيد

11:48 م 26/02/2026

محمد النني

قاد الدولي المصري محمد النني فريقه الجزيرة لتحقيق فوزاً كبيراً على ضيفه الشارقة بنتيجة 5-0، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإماراتي، والتي أقيمت على ملعب محمد بن زايد.

وشهدت المباراة مشاركة النني أساسياً منذ البداية قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 72.

وجاءت أهداف الجزيرة بتوقيع برونو كونسيساو في الدقيقة 20، وهدفين لنبيل فقير في الدقيقتين 28 من ضربة جزاء و31، قبل أن يضيف فليسيو ميلسون الهدف الرابع في الدقيقة 35، ليختتم الشوط الأول برباعية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، سجل سايمون بانزا الهدف الخامس في الدقيقة 50.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الجزيرة إلى 31 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الشارقة عند 17 نقطة بالمركز الحادي عشر.

ويذكر أن النني شارك هذا الموسم في 17 مباراة بكافة البطولات وسجل هدفاً وحيداً، بعد انضمامه إلى الجزيرة في صيف 2024 قادماً من أرسنال في صفقة انتقال حر.

ولعب الجزيرة اللقاء أمام الشارقة يتشكيل مكون:

حراسة المرمى: علي خصيف

خط الدفاع: ويليان روشا – خليفة الحمادي – محمد ربيع – ماركوس ميلوني

خط الوسط: مامادو كوليبالي – محمد النني – نبيل فقير

خط الهجوم: فليسيو ميلسون – سيمون بانزا – برونو كونسيساو

محمد النني نادي الجزيرة الشارقة الدوري الإماراتي

