"في المران".. 4 صور جديدة لمحمد صلاح استعدادًا لمواجهة ويست هام

شارك الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول ومنتخب مصر، صورا جديدة مساء اليوم الخميس، من استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام ويست هام بالدوري الإنجليزي.

ومن المقرر ان يلتقي فريق ليفربول مع نظيره ويست هام، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة ال28 من الدوري الإنجليزي.

ونشر صلاح صورا جديدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، من تدريبات ليفربول الجماعية استعدادًا للقاء ويست هام.

ترتيب ليفربول وويست هام في الدوري الإنجليزي

يحتل فريق ويست هام المركز ال18 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، بينما يتواجد ليفربول في المركز السادس برصيد 25 نقطة.