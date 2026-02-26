مباريات الأمس
أبو ريدة يمثل الفيفا في اجتماع IFAB الـ140

كتب : نهي خورشيد

07:58 م 26/02/2026 تعديل في 08:00 م
يحضر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو مجلس الفيفا، أعمال الاجتماع رقم 140 للمجلس الدولي لكرة القدم IFAB، والمقرر انعقاده في 28 فبراير الجاري ممثلاً عن الاتحاد الدولي.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة حزمة من المقترحات الرامية إلى تطوير قوانين اللعبة، في مقدمتها آليات تقليص الوقت الضائع خلال المباريات، إلى جانب بحث إمكانية توسيع نطاق الحالات التي يسمح بمراجعتها عبر تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من العدالة التحكيمية.

ويشارك أبو ريدة في الاجتماعات بصفته أحد أقدم أعضاء مجلس الفيف، إذ تعود عضويته الأولى في اللجنة التنفيذية إلى عام 2009 وهو ما يمنحه خبرة ممتدة داخل منظومة إدارة كرة القدم العالمية.

ويعد المجلس الدولي لكرة القدم الذي تأسس عام 1886 الجهة المسؤولة عن اعتماد وتعديل قوانين اللعبة، ويضم في عضويته الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى جانب الاتحادات البريطانية الأربعة: إنجلترا، إسكتلندا، أيرلندا وويلز، بصفتها الجهات المؤسسة لقواعد كرة القدم.

