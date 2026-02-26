مباريات الأمس
إعلان

الكشف عن التشكيل المثالي لإياب ملحق دوري أبطال أوروبا.. أوسيمين يتصدر

كتب : محمد عبد الهادي

11:56 م 26/02/2026

فيكتور أوسيمين

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا التشكيل المثالي لإياب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، وذلك عقب ختام مباريات الدور الفاصل المؤهل إلى ثمن النهائي.

وتصدر فيكتور أوسيمين، مهاجم جالاتا سراي، التشكيل المثالي بعد مساهمته في تأهل فريقه على حساب يوفنتوس بنتيجة 7-5 في مجموع مباراتي الملحق.

وجاء التشكيل المثالي كالتالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: جوليان بيورتوفت – إدموند تابسوبا – ويسلي ماكيني – دافيدي زاباكوستا.

خط الوسط: ينس بيتر هاوج – ساندرو تونالي – أوريلين تشواميني – خفيتشا كفاراتسخيليا.

خط الهجوم: ألكسندر سورلوث – فيكتور أوسيمين.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فيكتور أوسيمين جالاتا سراي دوري أبطال أوروبا

