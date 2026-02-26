مشاجرة بين أقارب بسبب الميراث في البحيرة

في مشهد صادم هز منصات التواصل الاجتماعي، كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة ملابسات مقطع فيديو يُظهر لحظة دفع سيدة داخل أحد المصارف المائية، ليتبين أن الواقعة فصل جديد من فصول النزاع على الميراث داخل أسرة واحدة بمركز دمنهور.

الرصد الأمني حدد هوية الأطراف؛ وتبين وقوع مشاجرة عنيفة في 25 فبراير الجاري بين موظف وزوجته (طرف أول)، ووالد وزوجة شقيقه (طرف ثان). الخلاف الذي بدأ بكلمات حادة حول "قسمة الميراث"، تطور سريعاً إلى معركة بالعصي الخشبية، انتهت بقيام الموظف بدفع زوجة شقيقه لتسقط وسط مياه المصرف المالح.

الشرطة تتدخل

وتمكنت قوات أمن البحيرة من ضبط طرفي المشاجرة والأدوات المستخدمة (العصي)، وبمواجهتهم أقروا بصحة الواقعة، معترفين بأن صراع الأموال هو ما دفعهم لهذا المشهد المؤسف.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

