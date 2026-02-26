رونالدو يبدأ فصلاً استثمارياً في إسبانيا.. ما القصة؟

اتحاد الكرة المغربي يحسم الجدل حول مستقبل الركراكي

فاجأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، عشاق ومحبي الساحرة المستديرة بخطوة استثمارية جديدة في إسبانيا.

وبحسب ما كشفه الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في سوق الانتقالات عبر حسابه على منصة "إكس" أن رونالدو اشترى 25% من أسهم أحد الأندية المنافسة في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وأكد رومانو أن شركة رونالدو الجديدة "CR7 Sports Investments" استحوذت على النادي دون الكشف حتى الآن عن التفاصيل المالية للصفقة سواء من جانب اللاعب أو النادي.

ونقل رومانو بياناً من رونالدو أكد فيه الخطوة الجديدة، إذ قال: "لطالما كان من طموحاتي المساهمة في كرة القدم خارج حدود الملعب".

وأضاف:"يعد ألميريا نادياً إسبانياً يمتلك أسس قوية وإمكانات واضحة للنمو، وأتطلع للعمل مع فريق الإدارة لدعم المرحلة المقبلة من تطور النادي".

ويلعب رونالدو حالياً في صفوف النصر بدوري روشن السعودي، إذ لا يزال حاضراً في الملاعب بقوة رغم بلوغه عامه الحادي والأربعين مؤخراً.

ويخوض ألميريا منافسات الدرجة الثانية الإسبانية هذا الموسم بعد هبوطه من الليجا في الموسم الماضي، ويعد حالياً من بين الأندية المنافسة على العودة إلى دوري الأضواء.

والجدير بالذكر أن الأغلبية السائدة لملكية النادي تعود إلى رجل الأعمال السعودي محمد الخريجي المعروف بعلاقاته في الوسط الرياضي الإسباني، إضافة إلى صلاته بانتقال رونالدو إلى السعودية خلال فترة لعبه السابقة مع ريال مدريد.