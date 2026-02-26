مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم لكرة السلة - أفريقيا

أنجولا

90 68
20:00

أوغندا

تصفيات كأس العالم لكرة السلة - أفريقيا

مالي

- -
23:00

مصر

الدوري الأوروبي

سيلتا فيجو

0 0
22:00

باوك سالونيكا

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

0 0
22:00

فنربخشة

الدوري السعودي

الرياض

0 0
21:00

أهلي جدة

مبلغ ضخم.. كاف يرفع جائزة بطل دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

كتب : محمد عبد الهادي

10:18 م 26/02/2026

كاف يرفع جائزة بطل دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالي

قررت اللجنة التنفيذية بـ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم زيادة القيمة المالية لجائزة بطل دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية بداية من النسخة الحالية 2025-2026.

وجاءت قيمة الجوائز المالية لدوري الأبطال بعد التعديل على النحو التالي:

البطل - 6 مليون دولار

الوصيف - 2 مليون دولار

الخاسر بنصف النهائي - 1.2 مليون دولار

الخاسر بربع النهائي - 900 الف دولار

ثالث ورابع المجموعات - 700 الف دولار

الجوائز المالية لبطولة كأس الكونفدرالية

بطل كأس الكونفدرالية: 4 ملايين دولار

الوصيف: مليون دولار

لكل فريق خاسر في نصف النهائي: 750 ألف دولار

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم دوري أبطال أفريقيا الكونفدرالية الإفريقية

