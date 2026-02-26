مبلغ ضخم.. كاف يرفع جائزة بطل دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية
كتب : محمد عبد الهادي
قررت اللجنة التنفيذية بـ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم زيادة القيمة المالية لجائزة بطل دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية بداية من النسخة الحالية 2025-2026.
وجاءت قيمة الجوائز المالية لدوري الأبطال بعد التعديل على النحو التالي:
البطل - 6 مليون دولار
الوصيف - 2 مليون دولار
الخاسر بنصف النهائي - 1.2 مليون دولار
الخاسر بربع النهائي - 900 الف دولار
ثالث ورابع المجموعات - 700 الف دولار
الجوائز المالية لبطولة كأس الكونفدرالية
بطل كأس الكونفدرالية: 4 ملايين دولار
الوصيف: مليون دولار
لكل فريق خاسر في نصف النهائي: 750 ألف دولار