بنفيكا ينفي اتهامات عنصرية ضد لاعبه بريستياني تجاه فينيسيوس

أصدر نادي بنفيكا اليوم الخميس بياناً جديداً نفى فيه الأنباء المتداولة خلال الفترة الأخيرة، التي تشير إلى توجيه لاعبه الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني إهانات عنصرية إلى الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.

وأكد النادي البرتغالي في بيانه: "ينفي بنفيكا بشكل قاطع أن يكون اللاعب بريستياني أبلغ الفريق أو إدارة النادي بأنه وجه إهانة عنصرية لفيينيسيوس جونيور".

وأضاف: "وكما أعلن النادي سابقا قدم اللاعب اعتذاراً لزملائه في الفريق عن الحادثة التي وقعت خلال مواجهة ريال مدريد، معرباً عن أسفه لحجمها وعواقبها، ومؤكداً منذ البداية أنه ليس عنصرياً".

وتعود الأزمة إلى مباراة ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا على ملعب النور في لشبونة، وبالتحديد بعدما أحرز فينيسيوس هدف الفوز الوحيد لريال مدريد واحتفل بطريقة وصفها البعض بالمستفزة، ليوقف الحكم المباراة عشر دقائق بعد تلقيه شكوي من قبل جناح الملكي بتعرضه للعنصرية.

وكرر فينيسيوس الاحتفال في مباراة الإياب والتي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو.

وكانت تقارير صحفية برتغالية أشارت الى أن بريستياني نادى فينيسيوس بلفظ "قرد" خلال مباراة الذهاب، ما دفع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لإيقاف اللاعب مؤقتاً لمباراة واحدة لحين انتهاء التحقيقات حول مزاعم الإساءة العنصرية.

وبسبب الإيقاف، غاب بريستياني عن مباراة الإياب أمام ريال مدريد التي أقيمت أمس الأربعاء، وانتهت بتأهل الفريق الملكي لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.