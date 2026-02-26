مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
22:00

أستون فيلا

الدوري الإسباني

ليفانتي

- -
22:00

ألافيس

الدوري الإيطالي

بارما

- -
21:45

كالياري

جميع المباريات

إعلان

بنفيكا ينفي اتهامات عنصرية ضد لاعبه بريستياني تجاه فينيسيوس

كتب : نهي خورشيد

11:23 م 26/02/2026 تعديل في 11:23 م
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    فينيسيوس وبريستياني (3)
  • عرض 10 صورة
    فينيسيوس وبريستياني (2)
  • عرض 10 صورة
    فينيسيوس جونيور (2)
  • عرض 10 صورة
    فينيسيوس جونيور (3)
  • عرض 10 صورة
    فينيسيوس جونيور (4)
  • عرض 10 صورة
    فينيسيوس جونيور (1)
  • عرض 10 صورة
    بنفيكا يحقق مع مشجعيه بعد عنصريتهم تجاه فينيسيوس جونيور
  • عرض 10 صورة
    مشادة فينيسيوس وسيميوني (5) (1)
  • عرض 10 صورة
    مشادة فينيسيوس وسيميوني (4) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدر نادي بنفيكا اليوم الخميس بياناً جديداً نفى فيه الأنباء المتداولة خلال الفترة الأخيرة، التي تشير إلى توجيه لاعبه الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني إهانات عنصرية إلى الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.

وأكد النادي البرتغالي في بيانه: "ينفي بنفيكا بشكل قاطع أن يكون اللاعب بريستياني أبلغ الفريق أو إدارة النادي بأنه وجه إهانة عنصرية لفيينيسيوس جونيور".

وأضاف: "وكما أعلن النادي سابقا قدم اللاعب اعتذاراً لزملائه في الفريق عن الحادثة التي وقعت خلال مواجهة ريال مدريد، معرباً عن أسفه لحجمها وعواقبها، ومؤكداً منذ البداية أنه ليس عنصرياً".

وتعود الأزمة إلى مباراة ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا على ملعب النور في لشبونة، وبالتحديد بعدما أحرز فينيسيوس هدف الفوز الوحيد لريال مدريد واحتفل بطريقة وصفها البعض بالمستفزة، ليوقف الحكم المباراة عشر دقائق بعد تلقيه شكوي من قبل جناح الملكي بتعرضه للعنصرية.

وكرر فينيسيوس الاحتفال في مباراة الإياب والتي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو.

وكانت تقارير صحفية برتغالية أشارت الى أن بريستياني نادى فينيسيوس بلفظ "قرد" خلال مباراة الذهاب، ما دفع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لإيقاف اللاعب مؤقتاً لمباراة واحدة لحين انتهاء التحقيقات حول مزاعم الإساءة العنصرية.

وبسبب الإيقاف، غاب بريستياني عن مباراة الإياب أمام ريال مدريد التي أقيمت أمس الأربعاء، وانتهت بتأهل الفريق الملكي لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي بنفيكا فينيسيوس جونيور ريال مدريد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد ملحمة الملحق.. تعرف على الفرق المتأهلة وموعد قرعة دور الـ16 لدوري الأبطال
رياضة عربية وعالمية

بعد ملحمة الملحق.. تعرف على الفرق المتأهلة وموعد قرعة دور الـ16 لدوري الأبطال
هل النوم عن السحور عذر يبيح الفطر في رمضان؟.. المفتي يُجيب
جنة الصائم

هل النوم عن السحور عذر يبيح الفطر في رمضان؟.. المفتي يُجيب
الكشف عن التشكيل المثالي لإياب ملحق دوري أبطال أوروبا.. أوسيمين يتصدر
رياضة عربية وعالمية

الكشف عن التشكيل المثالي لإياب ملحق دوري أبطال أوروبا.. أوسيمين يتصدر
برعاية تركي آل الشيخ.. توقيع عقد إنتاج مشترك بين هيئة الترفيه و"MBC مصر"
دراما و تليفزيون

برعاية تركي آل الشيخ.. توقيع عقد إنتاج مشترك بين هيئة الترفيه و"MBC مصر"
إنذار بحري عاجل بشأن طقس اليوم التاسع من رمضان
أخبار وتقارير

إنذار بحري عاجل بشأن طقس اليوم التاسع من رمضان

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ردًا على هجوم أفغانستان.. باكستان تعلن شن عملية "غضب الحق"