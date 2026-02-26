مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم لكرة السلة - أفريقيا

أنجولا

90 68
20:00

أوغندا

تصفيات كأس العالم لكرة السلة - أفريقيا

مالي

- -
23:00

مصر

الدوري الأوروبي

سيلتا فيجو

0 0
22:00

باوك سالونيكا

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

0 0
22:00

فنربخشة

الدوري السعودي

الرياض

0 0
21:00

أهلي جدة

بعد ملحمة الملحق.. تعرف على الفرق المتأهلة وموعد قرعة دور الـ16 لدوري الأبطال

كتب : محمد عبد السلام

10:08 م 26/02/2026

دوري أبطال أوروبا

اختتمت أمس الأربعاء منافسات مرحلة الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وذلك عقب إقامة 8 مواجهات حاسمة حددت الفرق المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي.

وشهدت مباريات الملحق تأهل كل من: ريال مدريد، باريس سان جيرمان، أتالانتا، جالاتا سراي، أتلتيكو مدريد، بودو جليمت، نيوكاسل يونايتد، وبايرن ليفركوزن إلى دور الـ16.

في المقابل، حجزت 8 أندية مقاعدها في الدور ذاته مباشرة دون خوض مرحلة الملحق، وهي: أرسنال، بايرن ميونخ، ليفربول، توتنهام، برشلونة، تشيلسي، سبورتينج لشبونة، ومانشستر سيتي.

ومن المقرر أن تقام قرعة دور الـ16 ظهر غد الجمعة الموافق 27 فبراير الجاري، لتحديد المواجهات الرسمية بين الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي.

دوري أبطال أوروبا ملحمة الملحق الفرق المتأهلة موعد قرعة دور الـ16 لدوري الأبطال

