اختتمت أمس الأربعاء منافسات مرحلة الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وذلك عقب إقامة 8 مواجهات حاسمة حددت الفرق المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي.

وشهدت مباريات الملحق تأهل كل من: ريال مدريد، باريس سان جيرمان، أتالانتا، جالاتا سراي، أتلتيكو مدريد، بودو جليمت، نيوكاسل يونايتد، وبايرن ليفركوزن إلى دور الـ16.

في المقابل، حجزت 8 أندية مقاعدها في الدور ذاته مباشرة دون خوض مرحلة الملحق، وهي: أرسنال، بايرن ميونخ، ليفربول، توتنهام، برشلونة، تشيلسي، سبورتينج لشبونة، ومانشستر سيتي.

ومن المقرر أن تقام قرعة دور الـ16 ظهر غد الجمعة الموافق 27 فبراير الجاري، لتحديد المواجهات الرسمية بين الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي.