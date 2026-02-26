مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم لكرة السلة - أفريقيا

أنجولا

90 68
20:00

أوغندا

تصفيات كأس العالم لكرة السلة - أفريقيا

مالي

- -
23:00

مصر

الدوري الأوروبي

سيلتا فيجو

0 0
22:00

باوك سالونيكا

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

0 1
22:00

فنربخشة

الدوري السعودي

الرياض

0 1
21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

فوضى قبل كأس العالم.. بلدة أمريكية تهدد بإلغاء عدد من المباريات؟

كتب : نهي خورشيد

10:29 م 26/02/2026 تعديل في 10:45 م
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    قرعة كأس العالم 2026
  • عرض 5 صورة
    كأس العالم 2026
  • عرض 5 صورة
    كرة كأس العالم 2026
  • عرض 5 صورة
    مواجهات نارية في تصفيات كأس العالم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سادت حالة من الفوضي بشأن سبع مباريات في بطولة كأس العالم 2026، والمقرر إقامتها على ملعب جيلت ستاديوم بمدينة فوكس بورو، بسبب خلاف مالي حول تمويل الأمن والشرطة.

ووفقاً لتقارير LADbible حذر عدد من المسؤولين المحليين من إمكانية منع مباريات تضم منتخبي إنجلترا واسكتلندا إذا لم تحصل المدينة على تمويل إضافي بقيمة 5.8 مليون جنيه إسترليني لتغطية تكاليف الأمن.

ومن المقرر أن يواجه منتخب إنجلترا نظيره غانا يوم 23 يونيو المقبل على الملعب نفسه، بينما ستخوض اسكتلندا مباراتين ضمن مجموعتها على نفس الملعب.

وأشار مسؤولو المدينة إلى أن بعض معدات السلامة لم تطلب بعد وهو ما يجعل التحضيرات غير مكتملة وأن المجلس المحلي يحجب الترخيص اللازم لإقامة المباريات، إذ تم تحديد الموعد النهائي لإصدار الترخيص في 17 مارس.

وأكد أعضاء المجلس ومن بينهم بيل يوكنة وستيفاني مكجوان أن المدينة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 18 ألف نسمة تواجه ضغوطاً لاستضافة البطولة، معتبرين أن الحدث يعادل استضافة سبع مباريات سوبر بول مع تغطية مستمرة لمدة 39 يوماً وأن التمويل ضروري لحماية المواطنين وتأمين المنشأة.

ويعد ملعب جيلت ستاديوم الخاص بفريق نيو إنجلاند بيتريوتس من بين الملاعب التي ستستضيف سبع مباريات ضمن استعدادات الولايات المتحدة، إحدى الدول المضيفة لكأس العالم 2026 إلى جانب كندا والمكسيك.

في حال رفض الترخيص ستضطر الفيفا إلى البحث عن ملعب بديل للمباريات السبعة، وهو ما يخلق تحديات لوجستية للفرق والمشجعين الذين رتبوا السفر والإقامة مسبقاً.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس العالم فوكس بورو ملعب جيلت ستاديوم الولايات المتحدة مونديال 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

برواية حفص وابن وردان.. الجامع الأزهر يواصل لياليه العامرة بحضور آلاف المصلين
جنة الصائم

برواية حفص وابن وردان.. الجامع الأزهر يواصل لياليه العامرة بحضور آلاف المصلين
أول تعليق من رامز جلال على حلقة حمو بيكا في "رامز ليفل الوحش"
دراما و تليفزيون

أول تعليق من رامز جلال على حلقة حمو بيكا في "رامز ليفل الوحش"
بدون مسكنات.. كيف تتغلب على آلام الجسم أثناء الصيام؟
سفرة رمضان

بدون مسكنات.. كيف تتغلب على آلام الجسم أثناء الصيام؟
احتفظ بها في مطبخك- مشروبات دافئة تمنحك الاسترخاء بعد التراويح
سفرة رمضان

احتفظ بها في مطبخك- مشروبات دافئة تمنحك الاسترخاء بعد التراويح
تحسبا لحرب مع إيران.. إسرائيل تتجهز لاستقبال حشود من القوات الأمريكية
شئون عربية و دولية

تحسبا لحرب مع إيران.. إسرائيل تتجهز لاستقبال حشود من القوات الأمريكية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي يطمئن على صحة شيخ الأزهر
وزير الكهرباء: لا تحريك للأسعار خلال الفترة الحالية.. ولا انقطاع للتيار صيف 2026 عاجل|
صندوق النقد: تمديد اتفاق التمويل مع مصر إلى منتصف ديسمبر المقبل
وفاة عصام أحمد سالم محافظ الإسكندرية الأسبق.. تعرف على موعد ومكان الجنازة