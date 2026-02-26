فوضى قبل كأس العالم.. بلدة أمريكية تهدد بإلغاء عدد من المباريات؟

"في المران".. 4 صور جديدة لمحمد صلاح استعدادًا لمواجهة ويست هام

سادت حالة من الفوضي بشأن سبع مباريات في بطولة كأس العالم 2026، والمقرر إقامتها على ملعب جيلت ستاديوم بمدينة فوكس بورو، بسبب خلاف مالي حول تمويل الأمن والشرطة.

ووفقاً لتقارير LADbible حذر عدد من المسؤولين المحليين من إمكانية منع مباريات تضم منتخبي إنجلترا واسكتلندا إذا لم تحصل المدينة على تمويل إضافي بقيمة 5.8 مليون جنيه إسترليني لتغطية تكاليف الأمن.

ومن المقرر أن يواجه منتخب إنجلترا نظيره غانا يوم 23 يونيو المقبل على الملعب نفسه، بينما ستخوض اسكتلندا مباراتين ضمن مجموعتها على نفس الملعب.

وأشار مسؤولو المدينة إلى أن بعض معدات السلامة لم تطلب بعد وهو ما يجعل التحضيرات غير مكتملة وأن المجلس المحلي يحجب الترخيص اللازم لإقامة المباريات، إذ تم تحديد الموعد النهائي لإصدار الترخيص في 17 مارس.

وأكد أعضاء المجلس ومن بينهم بيل يوكنة وستيفاني مكجوان أن المدينة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 18 ألف نسمة تواجه ضغوطاً لاستضافة البطولة، معتبرين أن الحدث يعادل استضافة سبع مباريات سوبر بول مع تغطية مستمرة لمدة 39 يوماً وأن التمويل ضروري لحماية المواطنين وتأمين المنشأة.

ويعد ملعب جيلت ستاديوم الخاص بفريق نيو إنجلاند بيتريوتس من بين الملاعب التي ستستضيف سبع مباريات ضمن استعدادات الولايات المتحدة، إحدى الدول المضيفة لكأس العالم 2026 إلى جانب كندا والمكسيك.

في حال رفض الترخيص ستضطر الفيفا إلى البحث عن ملعب بديل للمباريات السبعة، وهو ما يخلق تحديات لوجستية للفرق والمشجعين الذين رتبوا السفر والإقامة مسبقاً.