كتب - يوسف محمد:

قاد النجم التونسي محمد علي بن رمضان لاعب وسط النادي الأهلي، منتخب بلاده للفوز على نظيره منتخب غينيا الاستوائية، بعدما سجل هدف منتخب بلاده الوحيد في اللقاء.

ونجح بن رمضان في تسجيل هدف فوز تونس اليوم الإثنين، في مرمى منتخب غينيا ليمنح منتخب بلاده الثلاث نقاط، مما ساعد نسور قرطاج في ضمان الصعود رسميا إلى مونديال 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

واحتفل بن رمضان بشكل هستيري بعد تسجيل هدف صعود بلاده إلى كأس العالم، حيث قام بخلع قميصه واتجه إلى خارج أرضية الملعب للاحتفال رفقة زملائه والجهاز الفني بهذا الهدف التاريخي.

ترتيب منتخب تونس بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026

ويحتل منتخب تونس صدارة ترتيب مجموعته برصيد 22 نقطة، جمعهم من 8 مباريات، فيما يأتي منتخب غينيا الاستوائية في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 120 نقاط فقط.

وضمن منتخب نسور قرطاج الصعود إلى المونديال للمرة الثالثة على التوالي، بعد نسختي 2018 بروسيا، و2022 بقطر.

أقرأ أيضًا:

المغرب يفوز على زامبيا في تصفيات كأس العالم

"بهدف نجم الأهلي".. منتخب تونس يضمن التأهل إلى كأس العالم 2026