عبر الفيديو.. وزير الرياضة يدعم منتخب مصر للشباب قبل لقاء نيوزيلندا

أجرى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لقاء عبر الكونفرانس لاعبي منتخب الشباب لكرة القدم تحت 20 سنة قبل ساعات من مباراتهم المهمة أمام نيوزيلندا، حثهم فيه على ضرورة القتال فى الملعب وتقديم أداء يليق باسم ومكانة مصر الكروية التى سبق لها إحراز برونزية العالم للشباب مؤكدا لهم أنهم سيكونوا الجيل الأوليمبي لمصر فى أولمبياد لوس أنجلوس 2028 وعليهم العمل جيدا لتشريف الكرة المصرية.

وقال وزير الشباب والرياضة للاعبين أن كل الأجواء الإيجابية تحيط بهم فى ظل دعم الدولة متمثل فى وزارة الشباب والرياضة ومجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة وعضو المكتب التنفيذي للفيفا الذي حرص على تواجد المنتخب قبل انطلاق البطولة بأسبوعين وخوض المنتخب معسكر نموذجي وصرف كافة المكافآت والمستحقات الخاصة بالمنتخب ولا يوجد اى معوقات لتحقيق حلم الجماهير بالتواجد القوي في المعترك العالمي.

ومن جانبه حرص حمادة الشربيني عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس البعثة فى تشيلي والكابتن أسامة نبيه المدير الفني، وكاباكا قائد المنتخب وكل أفراد البعثة على توجيه الشكر للوزير وأكدوا له أنهم سيبذلون قصارى جهدهم من أجل إسعاد الجماهير.