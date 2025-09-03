أول تعليق من أنشيلوتي بعد استبعاد نيمار من قائمة البرازيل

كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، على سبب استبعاد اللاعب نيمار دا سيلفا من قائمة السيليساو لخوض منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة تشيلي: "استبعاد نيمار من قائمة البرازيل هو قرار فني بحت، ومبني على عدة اعتبارات".

وواصل أنشيلوتي: "لا أحد يمكنه التشكيك في قدرات نيمار الفنية، ولكننا نقيم حالته البدنية أيضًا، ولدينا أكثر من 70 لاعبًا جاهزين ومستعدين لتمثيل البرازيل".

واختتم أنشيلوتي: "من شروط الانضمام للمنتخب، الجاهزية الفنية بنسبة 100%، الشرط الثاني هو اللعب الجماعي، فهناك لاعبون أقل فنيًا ولكنهم يؤدون أدوارهم بكفاءة".

وكانت الفترة الماضية قد شهدت حالة من الشد والجذب بين الثنائي، بعدما صرح أنشيلوتي سابقًا أن سبب استبعاد نيمار من حساباته بسبب الإصابة، إلا أن نيمار أكد أنه لا يعاني من أي إصابة وجاهز للإنضمام للمنتخب.