حسين محاسب "لمصراوي": تلقيت عرضا لتمثيل اسكتلندا.. وحلمي اللعب بقميص مصر

كتب - محمد القرش:

يحلم المحترف المصري حسين محاسب لاعب فريق بالا تون الويلزي باللعب بقميص منتخب مصر، حيث سبق أن تلقى عرضا لتمثيل المنتخب الاسكتلندي.

وفي تصريحات خاصة "لمصراوي" ، قال حسين: "سبق أن تم استدعائي مرتين لمعسكر منتخب مصر مع كابتن ربيع ياسين، عندما كنت لاعبا في اسكتلندا".

وأضاف: "أنا غير مؤهل للعب مع منتخب ويلز، لكن يمكنني تمثيل منتخب اسكتلندا وإنجلترا، وسبق أن تلقيت عرضا لتمثيل اسكتلندا في الفئات العمرية عندما كنت لاعبا مع رينجرز".

وأوضح: "حلمي تمثيل منتخب مصر، وتقديم أداء جيدا، وآمل أن أحصل على فرصة، حيث لا يوجد الكثير من المهاجمين المصريين التي تقل أعمارهم عن 23 عاما يلعبون فريق أول في أوروبا".

وواصل: "أكلتي المصرية المفضلة هي الكشري، ومحمد صلاح هو قدوتي داخل وخارج الملعب".

وأردف: "محمد صلاح ومرموش فخر لمصر، وكان يجب أن يفوز صلاح بالكرة الذهبية 2025.

واختتم اللاعب الأسبق للأهلي: "أعيش في ليفربول، المدينة بأكملها، وأصدقائي يُعجبون بمحمد صلاح ودائما ما يتحدثون عنه".

ونشأ اللاعب صاحب الـ23 عاما في اسكتلندا، حيث بدأ مسيرته الكروية مع نادي رينجرز، وسبق أن خاض تجربة مع النادي الأهلي في عام 2023 قبل أن يقرر العودة لأوروبا.

