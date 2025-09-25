أول تعليق من وسام أبو علي بعد إصابته مع كولومبوس الأمريكي

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، المقرر إقامتها في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد في مصر غدا الجمعة الموافق 26 سبتمبر الجاري، وتستمر حتى يوم 2 أكتوبر المقبل.

وتشهد النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، مشاركة قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

ويستهل المارد الأحمر مبارياته في البطولة غدا الجمعة، بمواجهة فريق سيدني الإسترالي، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويتواجد المارد الأحمر في المجموعة الثانية، ببطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد رفقة كلا من: "سيدني الإسترالي فيزبريم المجري".

مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية لكرة اليد

الأهلي وسيدني الاسترالي يوم الجمعة 26 سبتمبر الساعة 8.30 مساءً.

الأهلي مع فيزبريم المجري.. الأحد الساعة 8:00 مساءً.

