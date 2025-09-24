"يمتلك 2300 سيارة وموقف مع مايكل جاكسون".. أبرز 20 معلومة عن فائق بلقيه

تعرض محمد النني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة الإماراتي، للإصابة خلال مباراة فريقه أمام الوحدة، في إطار منافسات بطولة الدوري الإماراتي.

وغادر النني المباراة في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول، بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة فريقه أمام الوحدة، بعد تدخل قوي معه من جانب لاعب الوحدة ليسقط على أرضية الملعب، ثم يغادر الملعب محمولا على عربة الإسعاف.

وعقب خروج النني من المباراة، ظهر على مقاعد بدلاء فريقه متأثرا بشكل كبير، بعد الإصابة التي تعرض لها واستبداله مبكرا في اللقاء.

وبدأ النني مباراة فريقه أمام الوحدة في بطولة الدوري بشكل أساسي، رفقة مواطنه إبراهيم عادل الذي يلعب معه في نفس الفريق.

وكان صاحب الـ 33 عاما، انضم إلى فريق الجزيرة الإماراتي في يوليو من العام الماضي 2024، في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن فريق أرسنال.

