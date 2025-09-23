كتب - محمد عبد السلام:

شهدت مباراة بيراميدز والأهلي السعودي في بطولة كأس إنتركونتيننتال حضوراً جماهيرياً ضخماً، حيث امتلأت مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالله بالمشجعين السعوديين الذين توافدوا لدعم فرقهم في هذا اللقاء الحاسم، التقطت كاميرات المصورين صورة مميزة تُظهر الحشود الهائلة التي ملأت المدرجات، ما يعكس الأجواء الحماسية التي سادت المباراة منذ لحظاتها الأولى.

الصورة التي تم التقاطها قبل انطلاق المباراة تظهر تفاعل الجمهور الكبير مع كل لحظة من اللقاء، مع شعور واضح بالتشويق والترقب على وجوه المشجعين، الذين أظهروا دعمهم الكبير لفريقهم المفضل، وكانت الأجواء مشحونة بالحماس، وسط أمل من الجماهير في أن يحقق الأهلي السعودي الفوز في هذه البطولة الدولية التي تجمع أبرز الفرق من مختلف القارات.

ويترقب الجميع مباراة مثيرة مليئة بالتحديات، وسط توقعات بأن تستمر الأجواء الحماسية حتى صافرة النهاية، مع رغبة كبيرة لدى الفريقين في تحقيق اللقب الغالي في بطولة كأس إنتركونتيننتال.