كتب - يوسف محمد:

توج النجم الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بجائزة أفضل لاعب في العالم عن العام الحالي 2025، خلال حفل الكرة الذهبية البالون دور.

وتمكن ديمبلي من التتويج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الأولى في تاريخه، بعد موسم مميز، قضاه خلال الموسم الماضي رفقة باريس سان جيرمان الفرنسي.

وشارك عثمان ديمبلي مع باريس، خلال الموسم الماضي في 53 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 35 هدفا وتقديم 16 تمريرة حاسمة.

والجدير بالذكر، أن عثمان ديمبيلي كان قد تمكن من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، رفقة فريق باريس سان جيرمان، للمرة الأولى في تاريخ النادي الفرنس].

