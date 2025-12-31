مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السودان

0 1
18:00

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

0 3
18:00

الجزائر

كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس الأمم الأفريقية

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

كأس رابطة الأندية

بتروجت

2 1
17:00

البنك الاهلي

الدوري السعودي

نادي نيوم

1 1
17:25

الاتحاد

الدوري السعودي

الخلود

- -
19:30

الهلال

الدوري السعودي

الشباب

- -
19:30

القادسية

جميع المباريات

إعلان

حصاد الأهلي في 2025.. 5 مدربين وبطولتين ومشاركة عالمية صادمة

كتب : هند عواد

05:58 م 31/12/2025 تعديل في 05:58 م
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
    الأهلي في كأس العالم للأندية_1
  • عرض 24 صورة
    الأهلي وبالميراس كأس العالم 2021
  • عرض 24 صورة
    الأهلي وبورتو في كأس العالم
  • عرض 24 صورة
    زيزو في مباراة الأهلي والجيش الملكي
  • عرض 24 صورة
    زيزو وإمام عاشور من مران الأهلي (1)
  • عرض 24 صورة
    زيزو يشارك الجمهور بصور من مباراة الأهلي وإنتر ميامي (1)
  • عرض 24 صورة
    زيزو يشارك الجمهور بصور من مباراة الأهلي وإنتر ميامي (4)
  • عرض 24 صورة
    زيزو يشارك الجمهور بصور من مباراة الأهلي وإنتر ميامي (2)
  • عرض 24 صورة
    زيزو بتدريبات الأهلي قبل مواجهة إنتر ميامي
  • عرض 24 صورة
    وصول زيزو معسكر النادي الأهلي (10)
  • عرض 24 صورة
    جلسة تصوير زيزو بقميص الأهلى فى ميامي 4_Easy-Resize.com
  • عرض 24 صورة
    جلسة تصوير زيزو بقميص الأهلى فى ميامي 3_Easy-Resize.com
  • عرض 24 صورة
    جلسة تصوير زيزو بقميص الأهلى فى ميامي 2_Easy-Resize.com
  • عرض 24 صورة
    جلسة تصوير زيزو بقميص الأهلى فى ميامي 6_Easy-Resize.com
  • عرض 24 صورة
    جلسة تصوير زيزو بقميص الأهلى فى ميامي 1_Easy-Resize.com
  • عرض 24 صورة
    تريزيجيه من مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي
  • عرض 24 صورة
    تريزيجيه في مباراة الأهلي والجيش الملكي
  • عرض 24 صورة
    تريزيجيه من مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي
  • عرض 24 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 24 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 24 صورة
    مارسيل كولر مدرب الأهلي السابق
  • عرض 24 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 24 صورة
    مارسيل كولر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لم يحصد النادي الأهلي المردود المطلوب من جماهير القلعة الحمراء، خلال عام 2025، إذ بعد مجموعات من الصفقات الكبرى لم يحصد الفريق سوى بطولتين فقط.

حصاد الأهلي في 2025

دعم النادي الأهلي صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعدة صفقات خلال عام 2025، أبرزها محمود تريزيجيه لاعب طرابزون التركي السابق، محمد علي بن رمضان نجم منتخب تونس، أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك السابق، إضافة إلى محمد شريف ومصطفى العش وياسين مرعي.

وكان الأهلي على موعد مع إنجاز تاريخي في النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية 2025، إلا أنه لم يحقق أي فوز في البطولة، وتعادل مع إنتر ميامي الأمريكي وخسر من بالميراس البرازيلي وتعادل مع بورتو البرتغالي.

الأهلي في 2025.. 5 مدربين

خلال عام 2025، تعاقد الأهلي مع 5 مدربين، وهم:

1- مارسيل كولر: رحل يوم 26 أبريل 2025 (بعد 960 يوما و160 مباراة)

2- عماد النحاس: من 27 أبريل 2025 حتى 29 مايو 2025 (لمدة 32 يوما و6 مباريات)

3- خوسيه ريبيرو: من 29 مايو 2025 حتى 31 أغسطس 2025 (لمدة 94 يوما و3 مباريات)

4- عماد النحاس: من 1 سبتمبر 2025 حتى 8 أكتوبر 20225 (لمدة 37 يوما و5 مباريات)

5- ييس توروب: تولى تدريب الفريق يوم 8 أكتوبر 2025 حتى الآن (84 يوما و12 مباراة)

بطولات الأهلي في عام 2025

حصد الأهلي بطولتين فقط خلال عام 2025، الدوري المصري الممتاز وكأس السوبر المصري على حساب الزمالك، لكنه ودع دوري أبطال أفريقيا من دور نصف النهائي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي في 2025 الأهلي حصاد الأهلي بطولات الأهلي في 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ابنة هند رستم تكشف لمجدي الجلاد ثروة والدتها التي تركتها بعد وفاتها
مد ساعات تشغيل المترو وقطار العاصمة بمناسبة رأس السنة
توجيهات عاجلة من مدبولي للحكومة بشأن "حياة كريمة" والحماية الاجتماعية
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"