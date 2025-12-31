حصاد الأهلي في 2025.. 5 مدربين وبطولتين ومشاركة عالمية صادمة

من "هرجع بيتي" إلى إيقاف القيد.. تطورات علاقة فرجاني ساسي بالزمالك

لم يحصد النادي الأهلي المردود المطلوب من جماهير القلعة الحمراء، خلال عام 2025، إذ بعد مجموعات من الصفقات الكبرى لم يحصد الفريق سوى بطولتين فقط.

حصاد الأهلي في 2025

دعم النادي الأهلي صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعدة صفقات خلال عام 2025، أبرزها محمود تريزيجيه لاعب طرابزون التركي السابق، محمد علي بن رمضان نجم منتخب تونس، أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك السابق، إضافة إلى محمد شريف ومصطفى العش وياسين مرعي.

وكان الأهلي على موعد مع إنجاز تاريخي في النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية 2025، إلا أنه لم يحقق أي فوز في البطولة، وتعادل مع إنتر ميامي الأمريكي وخسر من بالميراس البرازيلي وتعادل مع بورتو البرتغالي.

الأهلي في 2025.. 5 مدربين

خلال عام 2025، تعاقد الأهلي مع 5 مدربين، وهم:

1- مارسيل كولر: رحل يوم 26 أبريل 2025 (بعد 960 يوما و160 مباراة)

2- عماد النحاس: من 27 أبريل 2025 حتى 29 مايو 2025 (لمدة 32 يوما و6 مباريات)

3- خوسيه ريبيرو: من 29 مايو 2025 حتى 31 أغسطس 2025 (لمدة 94 يوما و3 مباريات)

4- عماد النحاس: من 1 سبتمبر 2025 حتى 8 أكتوبر 20225 (لمدة 37 يوما و5 مباريات)

5- ييس توروب: تولى تدريب الفريق يوم 8 أكتوبر 2025 حتى الآن (84 يوما و12 مباراة)

بطولات الأهلي في عام 2025

حصد الأهلي بطولتين فقط خلال عام 2025، الدوري المصري الممتاز وكأس السوبر المصري على حساب الزمالك، لكنه ودع دوري أبطال أفريقيا من دور نصف النهائي.