من "هرجع بيتي" إلى إيقاف القيد.. تطورات علاقة فرجاني ساسي بالزمالك

كتب : هند عواد

04:16 م 31/12/2025
فاجئ التونسي فرجاني ساسي، لاعب الغرافة القطري الحالي والزمالك السابق، جماهير القلعة البيضاء، بتصريحات مؤثرة عن العلاقة التي تربطهما.

وقال ساسي في تصريحات عبر قناة أون سبورت، عقب مباراة تونس وتنزانيا: "أتابع الأجواء في مصر، كل شيء أتابعه، الزمالك في قلبي، دائما الزمالك في قلبي".

علاقة فرجاني ساسي بالزمالك

لا تعد هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها فرجاني ساسي عن علاقته بالزمالك، رغم رحيله عن الفريق منذ 4 سنوات، بالتحديد في يوليو 2021.

ففي العام الذي رحل فيه عن صفوف الزمالك، قال في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "الزمالك في قلبي وأشجعه دائمًا وان شاء الله يجي يوم أرجع بيتي".

وفي مارس الماضي، فاجئ فرجاني ساسي الجميع، بتصريحات جديدة عن الزمالك، وقال لموقع فووت 24، خلال وجوده بمعسكر منتخب بلاده: "كنا نتابع مباراة الزمالك بالأمس، وشاهدنا هدف سيف الجزيري المميز، لدي ذكريات كبيرة ورائعة مع الزمالك، وأنا أحب جماهير الفريق الأبيض كثيرا، وهم يحبونني أيضًا، ولن انتقل إلى الأهلي لو كنت مكان أشرف بن شرقي".

ورغم حديث فرجاني ساسي بشكل دائم عن الزمالك وجماهيره، وأحيانا الاحتفال على طريقته "القوس والسهم"، إلا أن الأبيض يعاني حاليا من إيقاف قيد بسبب التونسي.

إيقاف قيد الزمالك بسبب فرجاني ساسي

في بداية الشهر الحالي، أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إيقاف قيد جديد الزمالك لثلاث فترات للمرة السادسة، بسبب مستحقات فرجاني ساسي، والتي تزيد عن نصف مليون يورو.

فرجاني ساسي الزمالك فرجاني ساسي والزمالك علاقة فرجاني ساسي بالزمالك

