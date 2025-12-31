قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، منح لاعبي المنتخب الأول مكافأة استثنائية، بعد ضمان التأهل إلى دور ال 16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "اللائحة تنص على عدم منح لاعبي المنتخب الوطني مكافأة عند الصعود إلى دور ال 16 ببطولة أمم أفريقيا، لكن الاتحاد قرر منح اللاعبين مكافأة استثنائية بعد ضمان الصعود".

وأضاف: "قيمة المكافأة التي سيتم منحها للاعبين من جانب اتحاد كرة القدم المصري، تصل إلى ألف دولار لكل لاعب".

وكان منتخب مصر ضمن الصعود إلى الدور المقبل من بطولة كأس أمم أفريقيا، بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط جمعهم من 3 مباريات.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

ويذكر أن المنتخب الوطني سيلاقي في الدور المقبل من بطولة كأس أمم أفريقيا نظيره بنين، يوم الإثنين المقبل الموافق 5 يناير 2026.

وتقام مباراة المنتخب الوطني أمام بنين، يوم الإثنين المقبل الموافق 5 يناير 2026، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور ال 16 بأمم أفريقيا.

