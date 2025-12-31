مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

السودان

0 2
18:00

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

1 3
18:00

الجزائر

كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس الأمم الأفريقية

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

كأس رابطة الأندية

بتروجت

2 1
17:00

البنك الاهلي

الدوري السعودي

نادي نيوم

1 3
17:25

الاتحاد

الدوري السعودي

الخلود

1 2
19:30

الهلال

الدوري السعودي

الشباب

0 3
19:30

القادسية

جميع المباريات

مكافأة خاصة من اتحاد الكرة للاعبي المنتخب بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

كتب - مراسل مصراوي:

07:30 م 31/12/2025
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، منح لاعبي المنتخب الأول مكافأة استثنائية، بعد ضمان التأهل إلى دور ال 16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "اللائحة تنص على عدم منح لاعبي المنتخب الوطني مكافأة عند الصعود إلى دور ال 16 ببطولة أمم أفريقيا، لكن الاتحاد قرر منح اللاعبين مكافأة استثنائية بعد ضمان الصعود".

وأضاف: "قيمة المكافأة التي سيتم منحها للاعبين من جانب اتحاد كرة القدم المصري، تصل إلى ألف دولار لكل لاعب".

وكان منتخب مصر ضمن الصعود إلى الدور المقبل من بطولة كأس أمم أفريقيا، بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط جمعهم من 3 مباريات.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

ويذكر أن المنتخب الوطني سيلاقي في الدور المقبل من بطولة كأس أمم أفريقيا نظيره بنين، يوم الإثنين المقبل الموافق 5 يناير 2026.

وتقام مباراة المنتخب الوطني أمام بنين، يوم الإثنين المقبل الموافق 5 يناير 2026، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور ال 16 بأمم أفريقيا.

أقرأ أيضًا:

واجب دفاعي.. كيف أبكى مورينيو كريستيانو رونالدو في ريال مدريد؟

الزمالك يحيل الملف.. تطورات جديدة بشأن أزمة فسخ عقد محمود بنتايج

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كأس أمم أفريقيا كأس الأمم الأفرقية موعد مباراة مصر المقبلة مصر وبنين

أخبار كأس الأمم الأفريقية

