"بالشماريخ".. جماهير المغرب تحتفي بمنتخب مصر وصلاح في أكادير

استمتع نجوم منتخب مصر الأول لكرة القدم، بتناول وجبة العشاء، مساء أمس، في أحد المطاعم بمدينة أكادير.

وحسم منتخب مصر تأهله إلى دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد الفوز على جنوب أفريقيا بهدف نظيف، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وظهرت بعثة منتخب مصر بقيادة محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في مقطع فيديو، وهم يتناولون العشاء في أحد المطاعم، وسط حشد من الجماهير المغربية، التي استقبلتهم بـ"الشماريخ".

