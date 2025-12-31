مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

السودان

0 1
18:00

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

0 3
18:00

الجزائر

كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس الأمم الأفريقية

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

كأس رابطة الأندية

بتروجت

2 1
17:00

البنك الاهلي

الدوري السعودي

نادي نيوم

1 1
17:25

الاتحاد

الدوري السعودي

الخلود

- -
19:30

الهلال

الدوري السعودي

الشباب

- -
19:30

القادسية

"بالشماريخ".. جماهير المغرب تحتفي بمنتخب مصر وصلاح في أكادير

كتب : هند عواد

04:43 م 31/12/2025
    جماهير المغرب تحتفي بمنتخب مصر وصلاح في أكادير (3)
    جماهير المغرب تحتفي بمنتخب مصر وصلاح في أكادير (4)
    جماهير المغرب تحتفي بمنتخب مصر وصلاح في أكادير (2)
    جماهير المغرب تحتفي بمنتخب مصر وصلاح في أكادير (1)
    جماهير المغرب تحتفي بمنتخب مصر وصلاح في أكادير (5)

استمتع نجوم منتخب مصر الأول لكرة القدم، بتناول وجبة العشاء، مساء أمس، في أحد المطاعم بمدينة أكادير.

وحسم منتخب مصر تأهله إلى دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد الفوز على جنوب أفريقيا بهدف نظيف، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وظهرت بعثة منتخب مصر بقيادة محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في مقطع فيديو، وهم يتناولون العشاء في أحد المطاعم، وسط حشد من الجماهير المغربية، التي استقبلتهم بـ"الشماريخ".

اقرأ أيضًا:

هل يفسخ عقده؟.. ماذا يفعل بيراميدز مع رمضان صبحي بعد حبسه وفقا للائحة

هل يمكن أن يصل كريستيانو رونالدو إلى الهدف رقم 1000؟


لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر صلاح منتخب مصر يتناول العشاء في أكادير احتفال جماهير المغرب بصلاح

أخبار كأس الأمم الأفريقية

