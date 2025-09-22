لامين يامال يصطحب جدته وعائلته في حفل الكرة الذهبية (فيديو وصور)

"سياسية ودينية".. تصريحات قوية من وائل جمعة حول عدم تتويج صلاح بالكرة الذهبية

شهدت السجادة الحمراء لحفل جوائز الكرة الذهبية ظهور نجم برشلونة الصاعد، لامين يامال، برفقة أسرته، حيث لفتت جدته الأنظار بإطلالتها المحتشمة، مرتدية الحجاب والجلباب الأبيض، أثناء وقوفها معه على منصة التصوير.

ويُقام الحفل في مسرح شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس، وسط حضور عالمي لعشاق كرة القدم ونخبة من أبرز نجوم اللعبة، احتفاءً بأهم الجوائز الفردية في عالم الساحرة المستديرة.

وانطلقت فعاليات الحفل في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الإثنين، الموافق 22 سبتمبر 2025، بتوقيت القاهرة.

جوائز حفل الكرة الذهبية 2025

-جائزة الكرة الذهبية للرجال

- جائزة الكرة الذهبية للسيدات

- جائزة كوبا للرجال: أفضل لاعب شاب

- جائزة كوبا للسيدات: أفضل لاعبة شابة

- جائزة ياشين للرجال: أفضل حارس مرمى

- جائزة ياشين للسيدات: أفضل حارس مرمى

- جائزة كرويف للرجال: أفضل مدرب لفريق رجال

- جائزة كرويف للسيدات: أفضل مدرب لفريق سيدات- أفضل ناد رجالي

- أفضل ناد نسائي

- جائزة جيرد مولر للرجال: أفضل هداف

- جائزة جيرد مولر للسيدات: أفضل هدافة

- نسخة الكرة الذهبية 2018: المركز السادس (188 نقطة)

- نسخة الكرة الذهبية 2019: المركز الخامس (178 نقطة)

- نسخة الكرة الذهبية 2020: ألغيت بسبب جائحة كورونا

- نسخة الكرة الذهبية 2021: المركز السابع (121 نقطة)

- نسخة الكرة الذهبية 2022: المركز الخامس (116 نقطة)

- نسخة الكرة الذهبية 2023: المركز الحادي عشر (13 نقطة)

اقرأ أيضًا:

هل يحضر محمد صلاح حفل الكرة الذهبية 2025 ؟.. مصدر يوضح

بتوقيت مصر.. موعد حفل الكرة الذهبية

قناة مجانية تنقل حفل الكرة الذهبية 2025