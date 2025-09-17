مباريات الأمس
ماذا يفعل محمد صلاح أمام فرق العاصمة الإسبانية?

03:52 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025
كتبت-هند عواد:

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الذي يضم المصري محمد صلاح، نظيره أتلتيكو مدريد، في العاشرة مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

وتعد هذه المباراة رقم 14 لمحمد صلاح أمام فريق العاصمة الإسبانية، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، وخلال تلك المباريات، سجل صلاح 4 أهداف، وصنع هدفا ضد ريال مدريد.

وفاز محمد صلاح 3 مرات على الفرق الإسبانية، مرتين على أتلتيكو 3-2 و2-0، وانتصار وحيد على ريال مدريد بنتيجة 2-0.

وسجل محمد صلاح هدفين في ريال مدريد، عندما خسر ليفربول في ذهاب ربع نهائي نسخة 2020-2021 بنتيجة 3-1، وفي ثمن نهائي 2022-2023 بنتيجة 5-2.

وخسر محمد صلاح 9 مباريات أمام فريق العاصمة الإسبانية، بواقع 7 مواجهات ضد ريال مدريد، و مباراتان ضد أتلتيكو مدريد، وتعادل سلبيا مع الميرينجي.

