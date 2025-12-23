مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية

تونس

- -
22:00

أوغندا

كأس رابطة الأندية

غزل المحلة

- -
17:00

الأهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الاتحاد

- -
20:15

ناساف كارشي

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة آرسنال وكريستال بالاس في كأس الكاراباو والقناة الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

07:30 ص 23/12/2025

مايكل أرتيتا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يلاقي فريق أرسنال نظيره وكريستال بالاس اليوم الثلاثاء الموافق 23 ديسمبر، ضمن مواجهات دور ربع النهائي في كأس الكاراباو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب الإمارات معقل فريق أرسنال.

موعد مباراة آرسنال وكريستال بالاس في كأس الكاراباو والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1".

ويذكر أن من يفوز في مباراة أرسنال وكريستال بالاس في ربع نهائي الكأس، سوف يواجه تشيلسي في نصف نهائي كأس الكاراباو، يوم الاثنين الموافق 12 يناير.

وقد توج فريق نيوكاسل يونايتد بكأس كاراباو في الموسم الماضي، بعد فوزه على ليفربول بنتيجة هدفين مقابل هدف.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أرسنال كريستال بالاس كأس الكارباو مباريات اليوم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

تونس

- -
22:00

أوغندا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مصر تفوز على زيمبابوي بهدفين في كأس الأمم الأفريقية
الرئيس السيسي يعتمد تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبدالله