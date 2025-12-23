يلاقي فريق أرسنال نظيره وكريستال بالاس اليوم الثلاثاء الموافق 23 ديسمبر، ضمن مواجهات دور ربع النهائي في كأس الكاراباو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب الإمارات معقل فريق أرسنال.

موعد مباراة آرسنال وكريستال بالاس في كأس الكاراباو والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1".

ويذكر أن من يفوز في مباراة أرسنال وكريستال بالاس في ربع نهائي الكأس، سوف يواجه تشيلسي في نصف نهائي كأس الكاراباو، يوم الاثنين الموافق 12 يناير.

وقد توج فريق نيوكاسل يونايتد بكأس كاراباو في الموسم الماضي، بعد فوزه على ليفربول بنتيجة هدفين مقابل هدف.