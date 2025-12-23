الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وغزل المحلة في كأس عاصمة مصر

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، ثالث مبارياته في بطولة كأس الرابطة المصرية، عندما يلتقي نظيره غزل المحلة ضمن منافسات المسابقة.

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

وتنطلق مباراة الأهلي مع غزل المحلة، في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب المحلة، في الجولة الثالثة لكأس عاصمة مصر.

ويدخل الأهلي اللقاء معتمدًا على قائمة من اللاعبين الشباب، باستثناء الثنائي حسين الشحات ومصطفى العش، في إطار سياسة الجهاز الفني بمنح الفرصة للعناصر الصاعدة خلال البطولة.

وكان المارد الأحمر قد خاض مباراتين في بطولة كأس الرابطة، استهل مشواره بالخسارة أمام إنبي بهدف دون رد، قبل أن يحقق الفوز في الجولة الثانية على حساب سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-0.

في المقابل، خاض فريق غزل المحلة مباراة واحدة في المسابقة أمام فاركو، وتعرض للهزيمة بهدف دون مقابل.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وغزل المحلة

وتنقل مباراة الأهلي وغزل المحلة، في الخامسة مساء اليوم، على قناة أون تايم سبورتس 1، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

ويشارك الأهلي في المجموعة الأولى من بطولة كأس الرابطة، والتي تضم إلى جانبه كلًا من: فاركو، طلائع الجيش، إنبي، سيراميكا كليوباترا، المقاولون العرب، وغزل المحلة.