سؤال برلماني لمواجهة السلوكيات الخطيرة والتعديات على السكك الحديدية

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، مختلف الأجهزة التنفيذية؛ وفي مقدمتها المحافظون وقيادات المحليات ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية والتي توجد بها خطوط ومحطات السكك الحديدية .

وأكد النائب ضرورة دعم تلك الجهات لجهود وزارة النقل؛ لمواجهة الممارسات الخطرة التي ارتكبها بعض المواطنين، والتي تؤثر سلبًا على سلامة مرفق السكك الحديدية، ومن أبرزها اقتحام المزلقانات أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقها؛ ما يؤدي إلى حوادث مرورية مميتة، وكذا إقامة معابر غير قانونية على شريط السكك الحديدية، وهو أمر يعرض المارة والخدمات التشغيلية للسكك الحديدية للخطر، بالإضافة إلى شد فرامل الهواء أثناء سير القطار.

وانتقد زين الدين الممارسات التي تهدد سلامة الركاب وتسبب أعطالًا فنية خطيرة؛ مثل إلقاء القمامة على القضبان، ما قد يؤدي إلى تعطيل مسار القطارات وحدوث حوادث غير متوقعة، وكذا ركوب القطارات في الأماكن غير المخصصة لذلك؛ مثل التسطيح أعلى القطارات أو الركوب بين فواصل العربات، وهو سلوك يعرض الحياة للخطر بشكل مباشر، وقذف القطارات بالحجارة، بما في ذلك رمي الأطفال القطارات بالحجارة، والذي قد يؤدي إلى إصابات بالغة بين الركاب والسائقين ويعرض حياة الجميع للخطر.

ووجه زين الدين سؤالًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، قائلاً: ما خطة الحكومة الشاملة لمواجهة السلوكيات الخطرة المنتشرة على خطوط السكك الحديدية؛ مثل عبور المواطنين من أماكن غير مخصصة، ورشق القطارات بالحجارة، والوجود العشوائي على القضبان؟

وتساءل النائب أيضًا عن أسباب استمرار هذه الظواهر رغم تكرار الحوادث وسقوط ضحايا، وهل هناك قصور في التنسيق بين وزارات النقل والداخلية والتنمية المحلية؟ وما دور المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية في إزالة التعديات على حرم السكك الحديدية؟ ولماذا لا يتم تفعيل هذا الدور بشكل حاسم حتى الآن؟ وهل تمت مراجعة منظومة التأمين والمراقبة على المزلقانات غير الشرعية وخطوط القطارات؟ وما عدد المزلقانات التي تم تطويرها أو إغلاقها خلال الفترة الأخيرة؟ وما خطط التوعية المجتمعية التي تنفذها الحكومة؛ خصوصًا في القرى والمناطق الشعبية، لتوعية المواطنين بخطورة هذه السلوكيات على أرواحهم وعلى مرفق حيوي يخدم ملايين المصريين؟

وتقدم النائب محمد عبد الله زين الدين بـ5 مقترحات للقضاء نهائيًّا على السلوكيات السلبية؛ كالتالي:

1- تشديد الرقابة والعقوبات:

- تفعيل القوانين الرادعة ضد المتعدين على خطوط السكك الحديدية.

- فرض غرامات فورية وحاسمة على المخالفين، مع إحالة المتسببين في الحوادث إلى النيابة.

2 - تأمين خطوط السكك الحديدية:

- إنشاء أسوار وحواجز خرسانية في المناطق الأكثر خطورة.

- زيادة أعداد كاميرات المراقبة وأفراد الأمن؛ خصوصًا في النقاط الساخنة.

3- القضاء على المزلقانات العشوائية

- غلق المزلقانات غير الشرعية.

- إنشاء كبارٍ وأنفاق بديلة للمشاة والمركبات في القرى والمناطق ذات الكثافة السكانية.

4 - دور فاعل للمحليات

- تحميل المحافظين مسؤولية مباشرة عن أي تعديات داخل نطاق محافظاتهم.

- تنفيذ حملات إزالة فورية للتعديات بالتنسيق مع الشرطة.

5 - التوعية والإعلام:

- إطلاق حملات إعلامية مكثفة عبر التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي.

- إدخال مفاهيم السلامة المرورية والسكك الحديدية في المدارس.

- الاستعانة برجال الدين وقادة الرأي المحليين لتغيير السلوك المجتمعي.

