وزيرة التنمية المحلية تعلن إنشاء شبكة وطنية مصرية لمدن التعلم

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، احتفالية انضمام ثلاث مدن مصرية جديدة إلى شبكة اليونسكو لمدن التعلم لعام 2025.

جاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، ولفيف من قيادات الوزارتين والمحافظات المعنية ونواب المحافظين واللجنة الوطنية المصرية لليونسكو.

وفي مستهل كلمتها، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن انضمام عدد من المدن المصرية إلى الشبكة العالمية لمدن التعلم باليونسكو خطوة مهمة تعكس جهود مؤسسية متكاملة شاركت فيها الوزارة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبعض الشركاء والجهات الوطنية والدولية.

واستعرضت وزيرة التنمية المحلية، مسيرة انضمام المدن المصرية إلى الشبكة العالمية لمدن التعلم باليونسكو ودور الوزارة في دعم هذا الإنجاز، حيث أشارت إلى أن مدينة التعلم هي المدينة التي لا تتوقف فيها عملية التعلم، حيث يعتمد الانضمام إلى مدن التعلم على إمكانية المحافظة في تأسيس مشروعات مبتكرة تحقق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وتمكين جميع أفراد المجتمع، موضحة أن انضمام 3 مدن مصرية جديدة إلى مدن التعلم في عام 2025، يعكس التزام مصر الثابت بتحقيق التعلم مدى الحياة للجميع ودعم التنمية المتكاملة على المستوى المحلي والعالمي.

كما استعرضت الدكتورة منال عوض، دور وزارة التنمية المحلية فى هذا الإنجاز من خلال صياغة وتنسيق ملفات الترشيح حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو والمحافظات على إعداد ملفات ترشيح متكاملة تفي بمتطلبات معايير اليونسكو للمدن التعليمية، مما أسهم في قبول المدن وتقديرها دوليًا، وكذلك تعزيز القدرات على مستوى المحافظات حيث نظمت الوزارة ورش عمل استراتيجية وسياسات التعلم مدى الحياة بالتعاون مع اليونسكو لتعزيز القدرات المحلية في وضع خطط تنموية تعليمية متكاملة، وهو ما ساعد المدن المصرية على النجاح في الانضمام والتطبيق، وكذلك الربط بين التعلم والتنمية المحلية حيث تم ذلك من خلال دعم المشاريع التي تدمج التعليم مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المدن (التعلم في مكان العمل، المهارات الرقمية، الإدماج المجتمعي )، حيث عززت الوزارة دور التعلم كأداة للتنمية الشاملة.

وأعلنت وزيرة التنمية المحلية، إنشاء شبكة وطنية مصرية لمدن التعلم، تكون أهدافها تعزيز تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المحافظات والمدن في تبني سياسات وبرامج مدن التعلّم، وتطوير إدارة مدن التعلم بالمحافظات عبر الاستراتيجيات التي تعزز التعلم مدى الحياة وتطوير السياسات المحلية التي تدعم الابتكار والتعلم المستمر والتنمية الاقتصادية بالمحافظات، وبناء قدرات العاملين في الإدارات المحلية بالمحافظات على إدارة برامج التعلم مدى الحياة، وتقديم الدعم الفني للمدن المنضمة والمدن الراغبة في الانضمام لشبكة اليونيسكو العالمية لمدن التعلّم، وتوفير منصة رقمية وطنية للتواصل والتخطيط المشترك بين المحافظات.

كما قدمت وزيرة التنمية المحلية، الشكر والتقدير لكافة الشركاء وعلى رأسهم منظمة اليونسكو ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى واللجنة الوطنية المصرية لليونسكو والمحافظين وفريق العمل بالوزارة وجميع فرق العمل بالمحافظات على جهودهم المخلصة والتي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز مع تأكيد الالتزام بمواصلة العمل المشترك لبناء مدن مصرية أكثر تعلمًا واستدامة.

جدير بالذكر أن شبكة اليونسكو لمدن التعلم تضم 425 مدينة من 91 دولة بعد انضمام 72 مدينة جديدة لعام 2025، وتُسهم في دعم التعلم مدى الحياة لنحو 500 مليون مواطن حول العالم.

وبانضمام المدن المصرية الثلاث الجديدة، يرتفع عدد المدن المصرية ضمن شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم إلى 10 مدن، وهي: (الجيزة، أسوان، دمياط، الفيوم، الشرقية، زفتى، الإسكندرية، القاهرة، المنصورة، شبين الكوم).

