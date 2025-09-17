مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

أوليمبياكوس

- -
19:45

نادي بافوس

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري المصري

المصري

- -
20:00

غزل المحلة

جميع المباريات

إعلان

فيديو أهداف مباراة يوفنتوس و دورتموند في دوري أبطال أوروبا

12:11 ص الأربعاء 17 سبتمبر 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    خلال مباراة يوفنتوس وبروسيا (5)
  • عرض 6 صورة
    خلال مباراة يوفنتوس وبروسيا (4)
  • عرض 6 صورة
    خلال مباراة يوفنتوس وبروسيا (1)
  • عرض 6 صورة
    خلال مباراة يوفنتوس وبروسيا (3)
  • عرض 6 صورة
    خلال مباراة يوفنتوس وبروسيا (6)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد عبدالسلام:

حسم التعادل بنتيجة (4ـ 4) تيجة مباراة يوفنتوس ودورتموند التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

سجل رباعية دورتموند كل من : كريم أديمي بالدقيقة 52، فيليكس نميشا بالدقيقة 65، يان كوتو بالدقيقة 74، رامي بن سبعيني بالدقيقة 86 من ركلة جزاء.

وسجل رباعية يوفنتوس كل من: كنان يلدز بالدقيقة 63، دوشان فلاهوفيتش بالدقيقتين 67 و 90+4 ولويد كيلي بالديقة 90+6.

وإليكم فيديو أهداف مباراة يوفنتوس و دورتموند في دوري أبطال أوروبا:

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أهداف يوفنتوس وبروسيا مباراة يوفنتوس وبروسيا أهداف بروسيا ويوفنتوس سوفنتوس بروسيا دوري أبطال اوروبا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بين السياسة والاقتصاد.. ماذا قال "مدبولي" لرؤساء تحرير الصحف والمواقع؟