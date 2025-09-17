فيديو أهداف مباراة يوفنتوس و دورتموند في دوري أبطال أوروبا
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
كتب ـ محمد عبدالسلام:
حسم التعادل بنتيجة (4ـ 4) تيجة مباراة يوفنتوس ودورتموند التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.
سجل رباعية دورتموند كل من : كريم أديمي بالدقيقة 52، فيليكس نميشا بالدقيقة 65، يان كوتو بالدقيقة 74، رامي بن سبعيني بالدقيقة 86 من ركلة جزاء.
وسجل رباعية يوفنتوس كل من: كنان يلدز بالدقيقة 63، دوشان فلاهوفيتش بالدقيقتين 67 و 90+4 ولويد كيلي بالديقة 90+6.
وإليكم فيديو أهداف مباراة يوفنتوس و دورتموند في دوري أبطال أوروبا:
⚽️ هدف اليوفي الثاني ضد بوروسيا دورتموند عبر فلاهوفيتش :pic.twitter.com/UQlYJIj9we— شبكة يوفنتوس العربية (@Juve1897_net) September 16, 2025
⚽️ هدف التعادل الدراماتيكي لليوفي ضد دورتموند عبر كيلي : pic.twitter.com/s22cyhoHe4— شبكة يوفنتوس العربية (@Juve1897_net) September 16, 2025
⚽️ هدف اليوفي الثالث عبر فلاهوفيتش : pic.twitter.com/AizxRoClXV— شبكة يوفنتوس العربية (@Juve1897_net) September 16, 2025
اا بأصرار رهيب .. يان كوتو يسجل الثالث لبوروسيا في مرمى اليوفي https://t.co/3Xdh7GtHmG— 🇧🇷 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 🇧🇷 الكرة البرازيلية™ (@Brazil_newZ) September 16, 2025
تنفيذ رهيب جدًا من رامي بن سبعيني ⚽️💛— عمرو (@bt3) September 16, 2025
pic.twitter.com/mzIH3zp6eK
فيديو قد يعجبك: