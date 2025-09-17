مبابي يقود ريال مدريد للفوز على مارسيليا في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

كتب ـ محمد عبدالسلام:

حسم التعادل بنتيجة (4ـ 4) تيجة مباراة يوفنتوس ودورتموند التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

سجل رباعية دورتموند كل من : كريم أديمي بالدقيقة 52، فيليكس نميشا بالدقيقة 65، يان كوتو بالدقيقة 74، رامي بن سبعيني بالدقيقة 86 من ركلة جزاء.

وسجل رباعية يوفنتوس كل من: كنان يلدز بالدقيقة 63، دوشان فلاهوفيتش بالدقيقتين 67 و 90+4 ولويد كيلي بالديقة 90+6.

وإليكم فيديو أهداف مباراة يوفنتوس و دورتموند في دوري أبطال أوروبا:

⚽️ هدف اليوفي الثاني ضد بوروسيا دورتموند عبر فلاهوفيتش :pic.twitter.com/UQlYJIj9we — شبكة يوفنتوس العربية (@Juve1897_net) September 16, 2025

⚽️ هدف التعادل الدراماتيكي لليوفي ضد دورتموند عبر كيلي : pic.twitter.com/s22cyhoHe4 — شبكة يوفنتوس العربية (@Juve1897_net) September 16, 2025

⚽️ هدف اليوفي الثالث عبر فلاهوفيتش : pic.twitter.com/AizxRoClXV — شبكة يوفنتوس العربية (@Juve1897_net) September 16, 2025

اا بأصرار رهيب .. يان كوتو يسجل الثالث لبوروسيا في مرمى اليوفي https://t.co/3Xdh7GtHmG — 🇧🇷 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 🇧🇷 الكرة البرازيلية™ (@Brazil_newZ) September 16, 2025