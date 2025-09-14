مباريات الأمس
موعد مباراة مانشستر سيتي اليونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

01:49 ص الأحد 14 سبتمبر 2025
كتب - محمد عبد السلام:

يلاقي مانشستر سيتي نظيره مانشستر يونايتد، اليوم الأحد الموافق 14 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب الاتحاد.

ويدخل مانشستر سيتي اللقاء وهو يحتل المركز السادس عشر برصيد ثلاثة نقاط، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط، وتذاع تحديدا على قناة "بي إن سبورت 1".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي مانشستر سيتي مانشستر يونايتد القناة الناقلة لمانشستر يونايتد
