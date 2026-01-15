رقم صادم.. فيفا يكشف عدد طلبات تذاكر كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس، استقبال أكثر من 500 مليون طلب للحصول على تذاكر مباريات كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك، خلال مرحلة "قرعة الاختيار العشوائي" التي استمرت 33 يوماً فقط.

وبحسب الموقع الرسمي لفيفا، فإن هذا الرقم لا يمثل مجرد طلبات شراء، بل هو "بيان عالمي" يعكس الشغف غير المسبوق بالنسخة الأولى التي تضم 48 منتخباً.

وسجلت هذه المرحلة معدلاً مذهلاً بلغ 15 مليون طلب يومياً، حيث جاءت الطلبات من كافة الدول والأقاليم التابعة لـ 211 اتحاداً عضواً في "فيفا".

وتصدرت الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (الدول المضيفة) قائمة الدول الأكثر طلباً، تلتها ألمانيا وإنجلترا والبرازيل وإسبانيا والبرتغال والأرجنتين وكولومبيا.

والمفاجأة الكبرى كانت في "المباراة الأكثر طلباً"، حيث تصدرت مواجهة كولومبيا ضد البرتغال المقرر إقامتها في ميامي يوم 27 يونيو قائمة الرغبات، متفوقة حتى على المباراة النهائية في نيويورك، ومباراة الافتتاح في مكسيكو سيتي.

وأكد فيفا أن تذكرة المباراة لا تضمن دخول الدول المضيفة للمونديال، داعياً الجماهير للبدء في إجراءات التأشيرة فوراً نظراً لتعقيد المتطلبات.