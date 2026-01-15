مباريات الأمس
حقيقة منع ترامب لمشجعي 15 دولة من حضور كأس العالم 2026

كتب : محمد عبد الهادي

02:40 ص 15/01/2026 تعديل في 03:32 م

ترامب مع كأس العالم

أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجميد طلبات تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، قلقا بين مشجعي المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، البطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمسكيك.

وذكرت صحيفة "دايلي ميل"، أن وزارة الخارجية الأمريكية، وجهت المسؤولين القنصليين برفض منح تأشيرات الهجرة، لمواطني 75 دولة، وذلك في إطار مراجعة شاملة لإجراءات الفحص والتدقيق الخاصة بالمتقدمين.

ومن بين هذه الدول الـ75، توجد 15 دولة من المنتظر أن تشارك منتخباتها في كأس العالم المقرر إقامته هذا الصيف في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، من بينها البرازيل، أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب.

وتضم قائمة الدول البرازيل، المغرب، هايتي، الجزائر، الرأس الأخضر، كولومبيا، ساحل العاج، مصر، غانا، إيران، الأردن، السنغال، تونس، أوروغواي وأوزبكستان.

إلا أن القرار لن يؤثر على هذه الدول وبطولة كأس العالم 2026، إذ منعت تأشيرات الهجرة وليس التأشيرات السياحية لحضور المباريات.

ومن المنتظر أن يدخل قرار التجميد حيز التنفيذ اعتبارًا من 21 يناير المقبل ولأجل غير مسمى، في الوقت الذي تواصلت فيه صحيفة ديلي ميل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للحصول على توضيحات بشأن تأثير هذه الإجراءات على جماهير المنتخبات المعنية.

وبحسب المذكرة، طُلب من المسؤولين القنصليين رفض طلبات التأشيرة التي يُتوقع أن يعتمد أصحابها على المساعدات العامة داخل الولايات المتحدة، مع مراعاة عدة عوامل أخرى، من بينها الحالة الصحية والعمر ومستوى إتقان اللغة الإنجليزية.

وقال تومي بيجوت، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزارة ستستخدم سلطتها القائمة منذ فترة طويلة لاعتبار بعض المتقدمين غير مؤهلين، إذا رأت أنهم قد يشكلون عبئًا على الولايات المتحدة أو يستفيدون من المزايا العامة.

وأوضح أن الهجرة من هذه الدول الـ75 ستُعلّق مؤقتًا لحين الانتهاء من إعادة تقييم إجراءات معالجة طلبات الهجرة، مع التأكيد على أن الاستثناءات ستكون محدودة للغاية.

ويأتي هذا القرار في ظل توتر سياسي متصاعد، مع دراسة ترامب لخيارات توجيه ضربة لإيران عقب الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد، حيث حذر الرئيس من اتخاذ إجراءات قوية في حال تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ترامب كأس العالم 2026 كأس العالم دونالد ترامب

