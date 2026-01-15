"رقم غائب منذ 51 عاما".. ماذا ينتظر منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية؟

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، تلقيه إخطارا من لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، يفيد رئيسه صامويل إيتو، 4 مباريات.

وقال الاتحاد الكاميروني، في بيان رسمي: "أخذ الاتحاد الكاميروني لكرة القدم علماً بقرار عن لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك في إطار مسطرة تأديبية فتحت ضد رئيسه على خلفية ادعاءات تتعلق بمخالفات مزعومة وقعت خلال مباراة المغرب والكاميرون".

وأضاف: "ويلاحظ الاتحاد أن هذا القرار، الذي ترتب عنه إيقاف لمدة أربع (4) مباريات مرفق بغرامة قدرها عشرون ألف (20,000) دولار أمريكي، يفتقر إلى أي تعليل صريح كما أن المسطرة المستعجلة التي أفضت إلى هذا القرار تثير تحفظات جدية فيما يتعلق بالمتطلبات الأساسية للمحاكمة العادل".

واختتم الاتحاد الكاميروني: "ويحيط الاتحاد علماً بقرار رئيسه سلوك طرق الطعن المنصوص عليها في النصوص المعمول بها، داخل الآجال ووفق الأشكال القانونية المحددة، ونؤكد دعمنا الثابت لرئيسنا، وتمسكنا باحترام المبادئ التي تحكم عدالة تأديبية ذات مصداقية".

