مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الأهلي

1 2
17:00

طلائع الجيش

كأس رابطة الأندية

بيراميدز

0 7
17:00

بتروجت

كأس رابطة الأندية

المصري

0 2
20:00

الزمالك

كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

1 0
20:00

سيراميكا كليوباترا

كأس ملك أسبانيا

بورجوس

0 1
22:00

فالنسيا

كأس ملك أسبانيا

ر.سانتاندير

0 0
22:15

برشلونة

الدوري الإيطالي

كومو

1 0
21:45

ميلان

جميع المباريات

موعد وحكام مواجهة بيراميدز ونهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا

كتب : نهي خورشيد

09:16 م 15/01/2026

نادي بيراميدز

تلقى نادي بيراميدز إخطاراً رسمياً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، يتضمن تفاصيل موعد وطاقم تحكيم مباراته المرتقبة أمام نهضة بركان المغربي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأسند الكاف إدارة اللقاء إلى طاقم تحكيم من جمهورية الكونغو الديمقراطية، بقيادة الحكم يانيك مالالا كابانجا، ويعاونه سيبوتو بلاسي كمساعد أول، وكولا ماتالالا كمساعد ثانٍ، فيما يتولى بيير كابينجو مهمة الحكم الرابع.

كما تم تعيين كلود ماهونو من بنين مراقباً للمباراة، بينما يراقب أداء الحكام موزينحا جاكس من الكونغو الديمقراطية.

ويتولى علي جيلاني من ليبيا مهمة المنسق العام، وأنس عزام من المغرب منسقاً إعلامياً، ورشيد مدجيبا من الجزائر منسق أمني، إلى جانب أيمن زيزي من المغرب منسق لحقوق البث.

ومن المقرر أن يحل بيراميدز ضيفاً على نهضة بركان في السابعة مساء يوم السبت الموافق 24 يناير الجاري، الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، على الملعب البلدي بمدينة بركان، وذلك في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة القارية.

