ما ترتيب مصر؟.. تصنيف منتخبات أفريقيا بعد نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

كتب : محمد عبد الهادي

08:40 م 15/01/2026
واصل المنتخب المغربي تصدره ترتيب المنتخبات الإفريقية في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، الصادر عقب نهاية الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وجاء ترتيب المنتخبات الإفريقية عالميًا كالتالي:

المغرب: المركز الثامن عالميًا.

السنغال: المركز الرابع عشر عالميًا.

نيجيريا: المركز السابع والعشرين عالميًا.

الجزائر: المركز الثامن والعشرين عالميًا.

مصر: المركز الحادي والثلاثين عالميًا.

كوت ديفوار: المركز السابع والثلاثين عالميًا.

الكاميرون: المركز الخامس والأربعين عالميًا.

تونس: المركز السابع والأربعين عالميًا.

الكونغو الديمقراطية: المركز الثامن والأربعين عالميًا.

مالي: المركز الرابع والخمسين عالميًا.

جنوب إفريقيا: المركز الستين عالميًا.

بوركينا فاسو: المركز الثاني والستين عالميًا.

جزر الرأس الأخضر: المركز السابع والستين عالميًا.

غانا: المركز الثاني والسبعين عالميًا.

غينيا: المركز الثمانين عالميًا.

