طائرة خاصة.. لماذا لم يعد محمد صلاح مع بعثة منتخب مصر إلى القاهرة؟

10:43 ص الأربعاء 10 سبتمبر 2025
    محمد صلاح مع منتخب مصر (1)
    محمد صلاح مع منتخب مصر (3)
    محمد صلاح من مباراة مصر وبوركينا فاسو
    محمد صلاح وعمر مرموش
    محمد صلاح (1)
    محمد صلاح (4)
    محمد صلاح (5)
    محمد صلاح (1)
القاهرة-مصراوي:

غاب محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، عن بعثة منتخب مصر التي وصلت إلى القاهرة، في السابعة والنصف صباح اليوم الأربعاء.

واستقبل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعثة منتخب مصر بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، التي وصلت من بوركينا فاسو، من دون محمد صلاح.

وقال مصدر لمصراوي: "محمد صلاح غادر بوركينا فاسو على متن طائرة خاصة أرسلها نادي ليفربول، لعودة اللاعب إلى القاهرة".

وتعادل منتخب مصر مع بوركينا فاسو، سلبيا، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، وارتفع رصيد الفراعنة إلى النقطة 20.

محمد صلاح ليفربول منتخب مصر محمد صلاح يعود إلى ليفربول طائرة خاصة لمحمد صلاح
