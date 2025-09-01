للتأهل لكأس العالم.. برنامج منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي

كتب - محمد القرش:

بدأ منتخب مصر الأول معسكر شهر سبتمبر، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو ضمن مواجهات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يقام التدريب الرئيس للفراعنة يوم الخميس المقبل الموافق 4 سبتمبر، قبل مواجهة إثيوبيا في اليوم التالي.

وتستقل بعثة منتخب مصر الطائرة المتجهة إلى بوركينا فاسو يوم الأحد الموافق 7 سبتمبر، لخوض التدريب الرئيس في اليوم التالي، وخوض المباراة يوم 9 من نفس الشهر.

ويحتل منتخب مصر صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم برصيد 16 نقطة.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

1. مصر - 16 نقطة

2. بوركينا فاسو - 11 نقطة

3. سيراليون - 8 نقاط

4. إثيوبيا - 6 نقاط

5. غينيا بيساو - 6 نقاط

6. جيبوتي - نقطة