مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

للتأهل لكأس العالم.. برنامج منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي

03:25 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

حسام حسن

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

بدأ منتخب مصر الأول معسكر شهر سبتمبر، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو ضمن مواجهات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يقام التدريب الرئيس للفراعنة يوم الخميس المقبل الموافق 4 سبتمبر، قبل مواجهة إثيوبيا في اليوم التالي.

وتستقل بعثة منتخب مصر الطائرة المتجهة إلى بوركينا فاسو يوم الأحد الموافق 7 سبتمبر، لخوض التدريب الرئيس في اليوم التالي، وخوض المباراة يوم 9 من نفس الشهر.

ويحتل منتخب مصر صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم برصيد 16 نقطة.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

1. مصر - 16 نقطة

2. بوركينا فاسو - 11 نقطة

3. سيراليون - 8 نقاط

4. إثيوبيا - 6 نقاط

5. غينيا بيساو - 6 نقاط

6. جيبوتي - نقطة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر معسكر منتخب مصر إثيوبيا بوركينا فاسو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

250 جنيهًا للسكني و5 أضعاف للتجاري.. بدء تطبيق زيادات الإيجار القديم
محيي الدين: أعمق أزمات اقتصاد مصر لا تزال قائمة.. وأقترح الإصلاح بعيدا عن صندوق النقد
"التعليم" تعلن موعد إتاحة الكتب الإلكترونية لطلاب الثانوية 2026
بعد قرار المركزي.. البنوك تتسابق لخفض الفائدة- تغطية خاصة
"أرقام خادعة".. مجدي الجلاد يحلل نتائج "تنسيقية شباب الأحزاب" في انتخابات الشيوخ الأخيرة