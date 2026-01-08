مباريات الأمس
كأس مصر

حرس الحدود

1 1
14:30

سموحة

الدوري الإنجليزي

أرسنال

0 0
22:00

ليفربول

كأس السوبر الفرنسي

باريس سان جيرمان

2 2
20:00

مارسيليا

باريس سان جيرمان يتوج بكأس السوبر الفرنسي بعد الفوز على مارسيليا

كتب - يوسف محمد:

11:12 م 08/01/2026
توج فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب كأس السوبر الفرنسي، بعد الفوز على حساب نظيره مارسيليا، بنتيجة 4-1 بركلات الترجيح.

وحقق فريق باريس سان جيرمان الفوز على حساب مارسيليا، بنتيجة 4-1 بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلا منهما.

وأحرز ثنائية باريس في اللقاء كلا من: "عثمان ديمبلي في الدقيقة 13، جونزالو راموس في الدقيقة 5+90"، فيما أحرز ثنائية مارسيليا في اللقاء كل من: "جرينوود في الدقيقة 76، ويليان باتشو في الدقيقة 87".

وتعد هذه المرة الرابعة على التوالي، الذي يتمكن خلالها فريق باريس سان جيرمان، من حصد لقب السوبر الفرنسي والمرة الـ14 في تاريخه.

طاقم تحكيم مصري يثير الجدل قبل قمة المغرب والكاميرون في أمم أفريقيا.. ما القصة؟
منتخب مصر بزيه التقليدي أمام كوت ديفوار في أمم أفريقيا 2025

باريس سان جيرمان كأس السوبر الفرنسي باريس ومارسيليا فوز باريس بالسوبر الفرنسي

جميع المباريات

مالي

- -
18:00

السنغال

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

