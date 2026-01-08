باريس سان جيرمان يتوج بكأس السوبر الفرنسي بعد الفوز على مارسيليا

طاقم تحكيم مصري يثير الجدل قبل قمة المغرب والكاميرون في أمم أفريقيا..

توج فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب كأس السوبر الفرنسي، بعد الفوز على حساب نظيره مارسيليا، بنتيجة 4-1 بركلات الترجيح.

وحقق فريق باريس سان جيرمان الفوز على حساب مارسيليا، بنتيجة 4-1 بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلا منهما.

وأحرز ثنائية باريس في اللقاء كلا من: "عثمان ديمبلي في الدقيقة 13، جونزالو راموس في الدقيقة 5+90"، فيما أحرز ثنائية مارسيليا في اللقاء كل من: "جرينوود في الدقيقة 76، ويليان باتشو في الدقيقة 87".

وتعد هذه المرة الرابعة على التوالي، الذي يتمكن خلالها فريق باريس سان جيرمان، من حصد لقب السوبر الفرنسي والمرة الـ14 في تاريخه.

