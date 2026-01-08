مباريات الأمس
كأس مصر

حرس الحدود

1 1
14:30

سموحة

الدوري الإنجليزي

أرسنال

0 0
22:00

ليفربول

كأس السوبر الفرنسي

باريس سان جيرمان

2 2
20:00

مارسيليا

إعلان

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني

كتب - يوسف محمد:

11:39 م 08/01/2026
حقق فريق ريال مدريد الإسباني، فوزا هاما اليوم على حساب نظيره أتليتكو مدريد، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وبهذا الفوز، ضمن فريق ريال مدريد التأهل إلى نهائي كأس السوبر، ليضرب موعدا مع غريمه التقليدي برشلونة، في مباراة ستقام يوم الأحد المقبل بالمملكة العربية السعودية.

وكان برشلونة، ضمن التأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، بعد الفوز على حساب نظيره أتليتك بلباو أمس، بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر

وتقام مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني، بين ريال مدريد وبرشلونة يوم الأحد المقبل، الموافق 11 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ستاد "الإنماء".

وتستضيف المملكة العربية السعودية، النسخة الحالية من بطولة كأس السوبر الإسباني، إذ تقام النسخة الحالية في مدينة جدة.

أقرأ أيضًا:

باريس سان جيرمان يتوج بكأس السوبر الفرنسي بعد الفوز على مارسيليا

ملخص مباراة ريال مدريد وأتليتكو في كأس السوبر الإسباني

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ريال مدريد كأس السوبر الإسباني ريال مدريد وبرشلونة موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

