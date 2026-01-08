باريس سان جيرمان يتوج بكأس السوبر الفرنسي بعد الفوز على مارسيليا

حسم التعادل السلبي دون أهداف، نتيجة مباراة ليفربول وآرسنال، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وبهذه النتيجة رفع آرسنال رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 49، في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما رفع ليفربول رصيده إلى النقطة رقم 35 في المركز الرابع.

ويخوض ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: أليسون بيكير

في خط الدفاع: فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ميلوس كيركيز، كونور برادلي

في خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، ريان جرافنبرخ، دومينيك سوبوسلاي، جيريمي فريمبونج، فلوريان فيرتز

في خط الهجوم: كودي جاكبو

فيما يلعب آرسنال المباراة بالتشكيل الآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا.

في خط الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام صاليبا، جابرييل دوس سانتوس، بييرو هينكابي.

في خط الوسط: مارتن زوبيميندي، ديكلان رايس، مارتن أوديجارد.

في خط الهجوم: بوكايو ساكا، لياندرو تروسار، فيكتور جيوكيريس.

ويعرض"مصراوي" في السطور التالية أحداث قمة ليفربول وآرسنال:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 6: ضغط من جانب لاعبي آرسنال لتسجيل الهدف الأول

الدقيقة 10: تسديدة من تروسار خارج منطقة الجزاء لكنها اصطدمت في أحد لاعبي ليفربول

الدقيقة 12: بطاقة صفراء لتروسار لاعب أرسنال

الدقيقة 18: تسديدة قوية جديدة من جانب ساكا من خارج منطقة الجزاء تصدى لها اليسون بيكر حارس ليفربول

الدقيقة 23: أول تسديدة لليفربول عن طريق جرافنبرخ لكنها تمر بجوار المرمى

الدقيقة 24: جرافنبرخ يهدر فرصة لليفربول بعد تسديدة قوية مرت بجوار مرمى أرسنال إلى خارج الملعب

الدقيقة 30: سقوط ساكا على أرض الملعب بعد كرة مشتركة مع ميلوس كيركيز لاعب ليفربول

الدقيقة 36: مشادة بين لاعبي ليفربول وآرسنال ومطالبة من لاعبي الريدز باحتساب ضربة جزاء

الدقيقة 38: إصابة فريمبونج لاعب ليفربول وتوقف اللعب

الدقيقة 42: تمريرات قصيرة بين لاعبي ليفربول في وسط الملعب

الدقيقة 45: الحكم يحتسب دقيقتين وقت بدل من الضائع

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 55: سيطرة على الكرة من لاعبي ليفربول ولكن دون خطورة على مرمى أرسنال

الدقيقة 67: توقف المباراة لعلاج ساكا لاعب أرسنال

الدقيقة 68: عرضية من لاعب أسرنال تصل سهلة لحارس مرمى فريق ليفربول

الدقيقة 76: تسديدة قوية من سوبسلاي لاعب ليفربول، تخرج أعلى مرمى أرسنال

الدقيقة 83: خطأ لصالح لاعب ليفربول في منتصف ملاعب فريق أرسنال

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 4+90: نهاية المباراة