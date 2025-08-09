كتبت-هند عواد:

علق عبد الرحيم حتيلة، رئيس نادي الزمالة السوداني، على قرعة دور الـ64 من كأس الكونفدرالية الأفريقية التي أوقعتهم في طريق الزمالك.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الزمالك للفائز من مباراتي ديكيداها الصومالي والزمالة، في دوري الـ32 من الكونفدرالية، ومن المفارقات أن الفريق السوداني، تأسس عام 1967 تيمنا في الزمالك المصري، واختار من القميص الأبيض بـ"خطين حمر" زيًا رسميًا له.

وقال عبد الرحيم حتيلة في تصريحات خاصة لمصراوي: "تابعنا القرعة، والله حقق نبوءتي بأننا سنواجه الزمالك في الكونفدرالية، لكنها حاجة لا أتمناها حاليا".

وأضاف: "الزمالك فريق كبير ولا يوجد أحد يتمنى أن يلاقيه في مثل هذه المرحلة، كنت أتمنى مواجهته في دور المجموعات، لكنه في النهاية لقاء تاريخي".

واختتم حتيلة تصريحاته قائلا: "الزمالك المصري هو انتمائي، لكننا في عصر احتراف وحاليا أنا رئيس النادي، وأتمنى تحقيق الإنجاز لفريقي".

