كتب ـ نهى خورشيد:

حملت النسخة التاريخية من كأس العالم للأندية 2025، التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقاً للمرة الأولى، لحظات درامية ومباريات لا تُنسى.

وكان الختام مثالياً بتتويج تشيلسي الإنجليزي بلقب البطولة بعد فوزه التاريخي على نظيره باريس سان جيرمان بنتيجة 3-0في النهائي الذي أُقيم على ملعب ميتلايف يوم 14 يوليو، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي سلّم الكأس للاعبي "البلوز".

ويعرض مصراوي في النقاط التالية أبرز لقطات كأس العالم للأندية 2025..

مباراة تشيلسي وبنفيكا في دور الـ16، التي امتدت لأكثر من 5 ساعات بسبب عاصفة رعدية، وانتهت بفوز تشيلسي 4-1 في الأشواط الإضافية.

إصابة جمال موسيالا الخطيرة في مباراة بايرن ميونخ وباريس، التي أثارت تعاطف اللاعبين والجماهير.

احتفال ديمبيلي وبعده عدد كبير من النجوم على طريقة النجم البرتغالي للراحل ديوجو جوتا.

تألق ياسين بونو التاريخي مع الهلال أمام مانشستر سيتي في فوز مفاجئ للزعيم بنتيجة 4-3.

شجار علني بين مدرب بنفيكا ولاعبه أوركون كوكغو، أثار الجدل خلال مواجهة أوكلاند سيتي.

واللقطة الأبرز خلال النهائي، حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته السيدة الأولى ميلانيا ترامب في مدرجات ملعب ميتلاف وجلوسهم بجانب جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، برفقة زوجته لينا الأشقر إنفانتين.

وجاء حضور هذه الشخصيات البارزة ليُضفي على المباراة أبعادًا استثنائية، سواء من حيث التغطية الإعلامية أو الاحتفاء العالمي بكأس العالم للأندية في نسختها الموسعة، التي نجحت الولايات المتحدة في تنظيمها باقتدار، وخرجت بصورة تليق بالتحول التاريخي في شكل البطولة.

مباريات لا تُنسى في الأدوار المبكرة

تعادل الأهلي المصري مع بورتو 4-4.

ريمونتادا دورتموند على صنداونز 4-3.

فوز فلومينينسي على أولسان 4-2.

تأهل إنتر وبوكا جونيورز بمباريات حاسمة.