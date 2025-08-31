شاهد الأهداف.. مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

القاهرة - مصراوي

حقق فريق برايتون فوزا صعبا على نظيره مانشستر سيتي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد الموافق 31 أغسطس، ضمن مواجهات الجولة الثالثة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف برايتون كلا من: جيمس ميلنر في الدقيقة 67 من نقطة الجزاء، بينما سجل هدف الفوز براجان جرودا في الدقيقة 89.

وسجل هدف مانشستر سيتي اللاعب إيرلينج هالاند في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول.

وبهذا الفوز رفع فريق برايتون رصيده إلى 4 نقاط ليحتل المركز العاشر بجدول الترتيب، بينما توقف مانشستر سيتي عند المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط.